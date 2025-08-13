Youtuber izradio funkcionalnu floppy disketu u kućnoj radinosti

Američki tehnološki youtuber polymatt detaljno je dokumentirao složen proces izrade floppy diskete, od 3D modeliranja i CNC obrade do formuliranja i nanošenja magnetskog premaza za pohranu podataka

Sandro Vrbanus srijeda, 13. kolovoza 2025. u 06:30
📷 polymatt / YouTube screenshot
polymatt / YouTube screenshot

U eri oblaka i brzih SSD diskova, floppy disketa predstavlja tehnološki relikt neke davne prošlosti. Mnogi pripadnici generacije Z niti ne znaju da je prema njezinom izgledu nastala ikona za spremanje dokumenata, a kamoli čemu bi takav jedan predmet uopće mogao služiti. No, floppy diskete ipak i dalje postoje, čak se i aktivno koriste, doduše sve manje, a sve su više kuriozitet.

Jedinstven izazov

Jedan je entuzijast i youtuber odlučio pozabaviti se time, pa pokušati stvoriti potpuno funkcionalnu floppy disketu "od nule", koristeći alate i materijale dostupne u kućnoj radionici. Kroz detaljan video prikaz, autor poznat tek kao polymatt svojoj je publici približio svu složenost procesa koji stoji iza ovog, nekoć sveprisutnog, medija za pohranu podataka.

Projekt je započeo temeljitom analizom originalnog diska, gdje je svaki njegov dio – od zaštitnog poklopca i kliznog mehanizma do unutarnje tkanine za čišćenje – precizno izmjeren kako bi se stvorio vjeran 3D model. Osnova njegovog diska nije pak bila plastika, već aluminij. Koristeći CNC stroj, autor je izradio robusno kućište, što je bio tek prvi u nizu kompleksnih koraka.

&#128247; polymatt / YouTube screenshot

Najveći izazov predstavljala mu je izrada samog magnetskog medija, tj. tankog filma na koji se zapisuju podaci. Nakon početnih neuspjeha s mehaničkim rezanjem, autor se okrenuo laserskoj tehnologiji za precizno oblikovanje PET folije, koja služi kao podloga. Folija je + termički obrađena kako bi se osiguralo da je savršeno ravna, što je ključno za ispravno funkcioniranje medija.

Uspjeh uz mnogo muke

Drugi zahtjevan dio projekta bila je izrada magnetske suspenzije. Autor je eksperimentirao s miješanjem crnog željeznog oksida i različitih vezivnih otopina kako bi stvorio premaz koji se može ravnomjerno nanijeti na PET foliju u iznimno tankom sloju. U konačnici je uspio postići željenu debljinu premaza, iako su očekivano prvi prototipovi imali više problema, od grešaka u dizajnu kućišta koje su sprječavale ispravno okretanje diska pa do ljuštenja nanesenog magnetskog sloja.

📷 polymatt / YouTube screenshot
polymatt / YouTube screenshot

Nakon niza iteracija, ispravljanja grešaka i usavršavanja formule, konačni je rezultat bio uspješan: youtuber je uspio u kućnoj radinosti izraditi disketu na koju je moguće zapisati podatke. Koristeći specijalizirani alat, vizualizirao je magnetske tragove na površini diska, čime je i praktično dokazao da je uspio u svom naumu. Iako stvoreni disk nije bio dovoljno savršen za pouzdano čitanje kompleksnih datoteka, projekt je u potpunosti ispunio svoj cilj – pokazati da je uz dovoljno znanja, znatiželje i upornosti moguće replicirati kompleksne tehnologije prošlosti.

Fascinantno detaljan projekt dokumentiran je u vrlo zanimljivom videu:



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Moćan bas i vrhunska jasnoća zvuka.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE520 zvučnici

125 mm membrane od ugljičnih vlakana, 25 mm kupolasti visokotonac od ugljičnih vlakana, frekvencijski raspon 30Hz–28kHz, osjetljivost 90dB, maksimalni SPL 113dB, snaga 300W, troputna konstrukcija, impedancija 6 ohma.

3400,00 € 4000,00 € Akcija

Duboki bas i automatska kalibracija.

Akcija

SENNHEISER AMBEO subwoofer

Class D pojačalo 350W RMS, 8" dugačak hod membrane, frekvencijski raspon 27Hz–80Hz, mono RCA ulaz, Bluetooth 5.2 s LC3 kodekom, dimenzije cca 27,4x36,9x27,4 cm, težina 8,2 kg.

478,90 € 699,00 € Akcija

Kompaktno digitalno pojačalo s Bluetoothom.

Akcija

DYNAVOX DA-30BT pojačalo

2x15W RMS (4 ohma), Bluetooth ulaz, frekvencijski odziv 20Hz–20kHz, omjer buke i šuma >80 dB, THD <0,1%, ulaz 3,5 mm, dimenzije 150x150x30 mm, težina 250 g, napajanje 8x AA ili 12V DC.

49,00 € 66,00 € Akcija

Hi-Fi sustav s Bluetoothom i CD-om.

Akcija

SHARP XL-B517DBR micro linija

60 memorija stanica, 45W snaga, Bluetooth 5.0, USB ulaz, LCD zaslon, drvena kućišta, dimenzije 170x235x150 mm, težina 4 kg.

115,00 € 132,59 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi