Youtuber izradio funkcionalnu floppy disketu u kućnoj radinosti

Američki tehnološki youtuber polymatt detaljno je dokumentirao složen proces izrade floppy diskete, od 3D modeliranja i CNC obrade do formuliranja i nanošenja magnetskog premaza za pohranu podataka

U eri oblaka i brzih SSD diskova, floppy disketa predstavlja tehnološki relikt neke davne prošlosti. Mnogi pripadnici generacije Z niti ne znaju da je prema njezinom izgledu nastala ikona za spremanje dokumenata, a kamoli čemu bi takav jedan predmet uopće mogao služiti. No, floppy diskete ipak i dalje postoje, čak se i aktivno koriste, doduše sve manje, a sve su više kuriozitet.

Jedinstven izazov

Jedan je entuzijast i youtuber odlučio pozabaviti se time, pa pokušati stvoriti potpuno funkcionalnu floppy disketu "od nule", koristeći alate i materijale dostupne u kućnoj radionici. Kroz detaljan video prikaz, autor poznat tek kao polymatt svojoj je publici približio svu složenost procesa koji stoji iza ovog, nekoć sveprisutnog, medija za pohranu podataka.

Projekt je započeo temeljitom analizom originalnog diska, gdje je svaki njegov dio – od zaštitnog poklopca i kliznog mehanizma do unutarnje tkanine za čišćenje – precizno izmjeren kako bi se stvorio vjeran 3D model. Osnova njegovog diska nije pak bila plastika, već aluminij. Koristeći CNC stroj, autor je izradio robusno kućište, što je bio tek prvi u nizu kompleksnih koraka.

Najveći izazov predstavljala mu je izrada samog magnetskog medija, tj. tankog filma na koji se zapisuju podaci. Nakon početnih neuspjeha s mehaničkim rezanjem, autor se okrenuo laserskoj tehnologiji za precizno oblikovanje PET folije, koja služi kao podloga. Folija je + termički obrađena kako bi se osiguralo da je savršeno ravna, što je ključno za ispravno funkcioniranje medija.

Uspjeh uz mnogo muke

Drugi zahtjevan dio projekta bila je izrada magnetske suspenzije. Autor je eksperimentirao s miješanjem crnog željeznog oksida i različitih vezivnih otopina kako bi stvorio premaz koji se može ravnomjerno nanijeti na PET foliju u iznimno tankom sloju. U konačnici je uspio postići željenu debljinu premaza, iako su očekivano prvi prototipovi imali više problema, od grešaka u dizajnu kućišta koje su sprječavale ispravno okretanje diska pa do ljuštenja nanesenog magnetskog sloja.

polymatt / YouTube screenshot

Nakon niza iteracija, ispravljanja grešaka i usavršavanja formule, konačni je rezultat bio uspješan: youtuber je uspio u kućnoj radinosti izraditi disketu na koju je moguće zapisati podatke. Koristeći specijalizirani alat, vizualizirao je magnetske tragove na površini diska, čime je i praktično dokazao da je uspio u svom naumu. Iako stvoreni disk nije bio dovoljno savršen za pouzdano čitanje kompleksnih datoteka, projekt je u potpunosti ispunio svoj cilj – pokazati da je uz dovoljno znanja, znatiželje i upornosti moguće replicirati kompleksne tehnologije prošlosti.

Fascinantno detaljan projekt dokumentiran je u vrlo zanimljivom videu: