Izraelski znanstvenici tvrde da imaju metodu za predviđanje potresa

Predviđanje razornih potresa moglo bi se provoditi analizom anomalija u Zemljinoj ionosferi, pri čemu bi se rani znakovi mogli dobiti do 48 sati prije potresa, pokazuje znanstveni rad izraelskih stručnjaka

Serija potresa koji su pogodili Hrvatsku i regiju, počevši sa Zagrebom u ožujku 2020., a potom i na području Petrinje krajem iste godine, potaknuli su mnoge da se zapitaju što se može učiniti vezano za njihovo efikasno predviđanje. Odgovor je uvijek do sada bio da se može učiniti vrlo malo do ništa, odnosno da nam je najbolje rješenje ugradnja raznih sustava za rano dojavljivanje već zabilježenih potresa. Oni budući predvidjeti se ne mogu, ili se do sada barem nisu mogli – ako je suditi prema najnovijoj studiji izraelskih znanstvenika.

U časopisu Remote Sensing skupina istraživača sa sveučilišta Ariel objavila je rad koji se bavi upravo predviđanjem potresa. Autori i sami na početku rada ističu da je predviđanje potresa predmet kontroverzi, primarno kada je riječ o prirodnim znakovima koji bi mogli upućivati na skoru pojavu potresa. Do sada se smatralo da u različitim slojevima Zemljine atmosfere mogu postojati rani znakovi upozorenja na potrese, koji su rezultat nakupljanja pritiska duboko u Zemljinoj kori.

Otkrivanje ranih znakova u ionosferi

Njihov rad predlaže korištenje modernih tehnologija, poput strojnog učenja i podataka o ionosferi dobivenih uz pomoć GPS-a, kako bi se prepoznali rani signali koji upućuju na pojavu potresa. Kao osnovni pokazatelj za predviđanje mjesta i vremena potresa koristi se mjerenje naboja u ionosferi (total electron content), odnosno njegove promjene nastale kao rezultat promjena u Zemljinoj kori.

Korištenjem tih metoda, uz filtriranje podataka i automatiziranje njihove obrade, došlo se do prilično visokog postotka pouzdanosti: ova studija tvrdi da se njihovom metodom razorni potresi, oni magnitude veće od 6, mogu predvidjeti do 48 sati unaprijed, i to s 80%-tnom preciznošću. Kad je riječ o negativnom predviđanju, tj. identificiranju mjesta na kojem se potres neće dogoditi, ova metoda pokazuje 85,7%-tnu pouzdanost.

Varijacije u ionosferi na mirne dane i u danima prije i nakon potresa

Bitno je naglasiti da je studija rađena na značajnim potresima u svijetu koji su se dogodili u posljednjih 20 godina. Analizirani su dostupni podaci iz ionosfere zabilježeni neposredno prije i nakon tih potresa, a na temelju toga dobivena je i pouzdanost mogućeg predviđanja budućih potresa. Zaključak studije jest da anomalije u ionosferi zaista mogu poslužiti kao rani pokazatelj za predviđanje razornih potresa, ako se analiziraju ovom metodom.