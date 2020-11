Sav koronavirus u svijetu stao bi u – žličicu

Virusi su maleni. Vrlo maleni – naime, toliko su sitni da je njihovu veličinu vrlo teško vizualizirati i uspoređivati je s, kao što se to obično čini, debljinom vlasi kose ili lista papira. Ako bismo rekli da je promjer jednog koronavirusa SARS-CoV-2 (poznatoga i kao 2019-nCoV ili jednostavno "koronavirus") oko 150 nanometara, gotovo nikome to ne bi mnogo značilo. Ljudska kosa obično ima debljinu od 17 do 180 mikrometara, što je za više za otprilike faktor 1.000 – pa usporedbe i nisu tako jednostavne.

Kako bi pojasnio koja je veličina ovog virusa, australski matematičar Matt Parker, koji posljednjih godina živi i radi u Velikoj Britaniji i poznat je na YouTubeu kao "stand-up matematičar", pokušao je u svojem podcastu A Problem Squared dati drugi pogled na koronavirus. Izračunao je, koristeći njegov promjer od 150 nm, koliko bi prostora zauzela – ukupna količina tog virusa koja je danas prisutna u svijetu.

Svi problemi stanu u čašicu

Osim promjera, Parker je u izračun uzeo i način efikasnog pakiranja savršenih kugli, koje u idealnom slučaju mogu ispuniti 74% volumena u koji ih se stavi. Na to je pridodao 4,2 milijuna aktivno zaraženih ljudi u svijetu, te procjenu da je kod svakog zaraženog moguće pronaći 400.000 virusa u mililitru, na 2 litre njegove tjelesne tekućine u kojoj se virus može nalaziti.

SARS-CoV-2 snimljen je ranije ove godine elektronskim mikroskopom

Ukupno je, kaže matematika, u svijetu je ovih dana prisutno 3,360,000,000,000,000 (3,36 bilijardi) čestica virusa. One bi sve, kada bi se idealno posložile kao kuglice jedna do druge i naslagale tako u slojeve – stale u prostor zapremnine od otprilike 8 mililitara.

To je malo više od standardne čajne žličice (oko 5 ml SAD-u ili oko 6 ml po imperijalnom sustavu mjera), ili, ako vam je lakše predočiti si tako, volumen malene bočice laka za nokte. Čak i da se dijelovi njegovog izračuna, koji su procijenjeni, postave na gornju granicu mogućeg raspona, sav kaos u svijetu ove godine je, zaključuje Parker, prouzrokovala je količina virusa – ne veća od jedne čašice za žestoko piće.