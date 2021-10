Procurile fotografije IKEA-inog lampa/zvučnika s namjenskom Spotify tipkom

Zahvaljujući podnesku Federalne komisije za komunikacije (FCC), procurile su fotografije i informacije o zanimljivom proizvodu skandinavskog lanca trgovina namještajem. Naime, riječ je o IKEA Vappeby Bluetooth zvučniku, koji se, osim s IP65 certifikatom otpornosti na vodu i prašinu, može pohvaliti i činjenicom da ima ugrađenu žarulju od 20 lumena.

Osim toga, ova zvučnik/lampa sadrži i Spotify Tap tipku koja se već mogla vidjeti na bežičnim slušalicama raznih proizvođača, omogućujući tako korisnicima da upravljaju glazbom koju slušaju putem popularnog glazbenog streaming servisa.

Foto: FCC

Kako prenosi The Verge, Vapebby Bluetooth ima i USB-C priključak za punjenje baterije za koju IKEA tvrdi da će izdržati do 13 sati korištenja ako je zvučnik postavljen na 50 posto svjetline i glasnoće. Trenutno nije poznato koliko će ovaj novitet iz IKEA-inog asortimana koštati, no budući da ne pripada u SYMFONISK liniju proizvoda, pretpostavlja se da će i cijena biti nešto manja.