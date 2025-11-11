Caffeine Clock - strogo namjenska aplikacija za praćenje dnevnog unosa kofeina

Riječ je o aplikaciji koja se specijalizira isključivo za praćenje unosa kofeina, pri čemu se ne oslanja samo na zbrajanje koliko se miligrama konzumiralo, nego koristi specifičan model kako bi prikazala stvarnu razinu kofeina u tijelu u svakom trenutku…

Matija Gračanin utorak, 11. studenog 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Caffeine Clock
Namjena Praćenje unosa kofeina
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 4,99 eur

Dobro je poznato da kofein djeluje kao snažan stimulans živčanog sustava, pa kad se unosi pretjerana količina kofeina mogu se javiti razne neugodne, pa čak i opasne nuspojave. Caffeine Clock je potencijalno korisna aplikacija koja se specijalizira upravo za praćenje dnevnog unosa kofeina, ali koja nudi i neke posebne mogućnosti.

Naime, osim što omogućuje da se jednostavno evidentira unos kofeina, aplikacija se oslanja na model kojim se nastoji prikazati što precizniji podatak o stvarnoj razini kofeina u tijelu, umjesto da se usredotočuje samo na prikaz konzumirane količine u miligramima. Time ova aplikacija zapravo postaje korisni alat da se vidi utjecaj kofeina i procjeni kako će utjecati na san.

Da bi se ta procjena bila točna, odmah se nakon prvog pokretanja valja dati odgovore na određena pitanja, a nakon toga se sama aplikacija može koristiti. Zgodno je i to što će Caffeine Clock davati preporuke i upozorenja, kao što je ono kada bi trebalo prestati s unosom kofeina kako bi se izbjegli problemi sa spavanjem.

Sučelje aplikacije je jednostavno i vizualno uredno, a dominira interaktivni grafikon na kojem je moguće vidjeti relativno precizne vrijednosti kofeina. Unositi podatak o konzumaciji kofeina je također lako (tu je baza koja sadrži više od 200 različitih pića), a tu su i neki drugi detalji. Aplikacija je besplatna, ali prikazuje oglase kojih se može riješiti plaćanjem 4,99 eura.



