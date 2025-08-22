Podcast Go - sasvim solidno opremljena aplikacija specijalizirana za podcaste

Podcast Go izdvaja se kao intuitivna i funkcionalna Android aplikacija koja omogućuje jednostavan pristup tisućama podcasta iz cijelog svijeta, a mnogima će se dopasti zbog svojega sučelja te zgodno osmišljenim mogućnostima...

OSNOVNI PODACI Naziv Podcast Go Namjena Solina aplikacija za slušanje podcastova Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 3,45 eur (Premium)

Podcast Go je na prvi pogled tek samo još od aplikacija koja nudi jednostavan pristup golemom broju podcasta, ali zbog jednostavnosti korištenja te urednog i intuitivnog sučelja, zapravo se svrstava među ponajbolje i najpraktičnije aplikacije ovoga tipa.

Podcast Go omogućuje pristup više od milijun podcast epizoda s time da pokriva širok spektar žanrova, od komedije, glazbe i vijesti, preko igara, edukacije i duhovnosti, pa sve do tematski specifičnih kategorija poput meditacije, poslovnih savjeta ili dječjih priča.

Uz onaj minimalni set mogućnosti bez kojih bi aplikacija ovoga tipa bila nezamisliva, Podcast Go nudi i neke druge sitnice. Tako je tu podrška za izvanmrežno slušanje podcastova te pametne playliste (omogućeno je lako slaganje i organizacija vlastitih playlista prema raspoloženju, aktivnosti ili dobu dana).

Već ionako zgodno sučelje moguće je dodatno personalizirati, a nisu izostale i neke druge praktične stvarčice kao što je jednostavno pretraživanje podcasta, snimanje epizoda na SD karticu ako je dostupna te izvoz i uvoz podataka (backup). Tu je i podrška za Chromecast, tajmer za spavanje te druge sitnice i detalji. Osnovno izdanje je besplatno, no prikazuje oglase koje se može ukloniti kupovinom izdanja Premium za 3,45 eura.