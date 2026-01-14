RendrFlow - koristi umjetnu inteligenciju za doradu fotografija izravno na smartfonu

RendrFlow je praktična aplikacija koja se oslanja na umjetnu inteligenciju kako bi omogućila da se na jednostavan način poveća razlučivost fotografija. Doduše, tu su i dodatni alati za doradu fotografija, no najvažnije je to što se obrada događa izravno na pametnom telefonu…

Matija Gračanin srijeda, 14. siječnja 2026. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv RendrFlow
Namjena Povećavanje razlučivosti slika uz umjetnu inteligenciju
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 7,99 eura godišnje ili 23,99 eura jednokratno (Pro)

RendrFlow je aplikacija namijenjena Android pametnim telefonima koja se zapravo sastoji od četiri alata, a prvi je AI Upscale koji se oslanja na model umjetne inteligenciju da bi povećao razlučivost (i kvalitetu) popularnih grafičkih formata. Međutim, ono čime se ova aplikacija ističe, činjenica je da se sve odvija lokalno na pametnom telefonu.

Stoga na umu treba imati da će nakon instalacije biti potrebno preuzeti model na koji se aplikacija oslanja, pa treba osigurati nešto više od 200 MB slobodno prostora. Alat za povećanje razlučivosti je, baš kao i druge alate koje aplikacija nudi, lako koristiti. Samo se odabere slika, a zatim se definira razina povećanja (dva puta, četiri puta ili 16 puta) te razina kvalitete. Pritom je moguće i birati hoće li se za obradu koristiti CPU ili GPU.

Od drugih alata koje  RendrFlow nudi, tu je jednostavan alat za slijednu konverziju grafičkih i drugih formata (podržani su JPEG, PNG, WebP, Zip, PDF, BMP, GIF i TIFF), a tu je i alat za jednostavnu promjenu veličine slikama koji se može koristiti i kako bi se slikama smanjila veličina. Zgodno je i to što, budući da podržava PDF, moguće je više slika ubaciti u jednu PDF datoteku.

Osim toga, tu je i alat Enhance koji,  također uz pomoć modela umjetne inteligencije, povećati razinu oštrine fotografija koje se obrađuju. Sama se aplikacija može koristiti besplatno, no postoje određena ograničenja, a prikazivat će se i oglasi. Zato je tu izdanje Pro koje stoji ili 7,99 eura godišnje ili 23,99 eura jednokratno.



