Mac Pro će izgledati kao "ribež" zbog hobija jednog od dizajnera

Appleova nova radna stanica Mac Pro u prodaju će krenuti ove jeseni po prilično paprenim cijenama, a ono što je već pobudilo interes javnosti, osim dakako cijena i specifikacija, jest i njegov novi izgled. Prednja stranica kućišta ovog računala, kako bi omogućila bolje hlađenje i vizualno se istaknula od konkurencije, izgledat će – poput ribeža za sir.

Ova već sada prepoznatljiva karakteristika dolazi od neobičnog uzorka izrađenog iz bloka aluminija, što je već demonstrirao jedan YouTuber, zaključivši kako za ribanje sira ovaj izgled nije pogodan. Sada smo, pak, doznali i kako je došlo do inicijalne ideje da se ovakav neobičan dizajn nađe u središtu pozornosti.

Kad ti je hobi – posao

U Appleovom dizajnerskom timu, uz Jonyja Ivea (koji, podsjetimo, uskoro odlazi), radi i izvjesni Bart André koji ima neobičan hobi. Navika mu je na posao doći ranije od ostalih, oko 5 ili 6 ujutro, te pustiti mašti na volju i dizajnirati neobične geometrijske oblike i uzorke. Potom traži od operatera CNC strojeva da mu te uzorke izrade, iz čiste zabave.

No, ponekad kada tim radi na neobičnom novom projektu Jony Ive zna pozvati Andréa da "donese svoju kutiju uzoraka". Ova zgoda opisana je u The New Yorkeru još 2015. godine, u tada objavljenom profilu Jonyja Ivea.

Prilikom intervjua, André je iz svojeg ureda izvukao komad ABS plastike na kojem su utori razmješteni na neobičan način, tvoreći "čipku" dovoljno dobru za ventilaciju komponenti. Jedina razlika je u tome što je tada bilo govora o šesterokutnim otvorima, dok novi Mac ima polukugle urezane u prednju površinu. No na taj je način, očito, rođen Mac "ribež" Pro.