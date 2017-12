Top 20 najčitanijih tekstova 2017. na Bug.hr-u

Za kraj godine napravili smo još i pregled najčitanijih tema na Bug Onlineu, odnosno, po novom, Bug.hr webu. Promjena dizajna i organizacije weba dogodila se prije samo nekoliko mjeseci, ali u ovom pregledu gotovo je polovica naslova s "novog" weba. To bi trebalo značiti da smo na dobrom putu...

Uz standardne favorite, teme za koje unaprijed znamo da će biti popularne, i čitane i komentirane, ipak ima i dosta iznenađenja. Godinama su u vrhu čitanosti bili komentari dana, pa iako ih i ove godine ima na ovoj listi, najbolje plasirani je na petom mjestu najčitanijiih tekstova.

Sve češće pišemo o filmovima i TV serijama, nekada nam je za to povod bila geekovska tematika, a sada smo postali fleksibilniji i dajemo više prostora takvom štivu. Ova top lista pokazuje da su i to teme koje iznimno zanimaju našu publiku, bilo da pišemo o servisima za distribuciju ili sadržaju pojedinih filmova, odnosno TV serija.

Trend koji traje već godinama, daleko veći interes za mobitelaške nego li klasične hardveršake teme, uočljiv je i u ovom pregledu, a sasvim logično i u skladu s aktualnim zbivanjima, velik interes izazivaju teme o kriptovalutama.

Kako bi vam bilo uzbudljivije pregledavati listu top 20 najčitanijih naslova, posložili smo je od dvadesetog do prvog mjesta. Ispod svakog naslova (koji je i izravan link na temu) nalazi se originalan podnaslov, te broj komentara na forumu (stanje u trenutku pisanja ovog teksta).

20. - Petricov "test iz ruke", snimljen tijekom IFA sajma:

IFA 2017: Isprobali smo LG V30, najmoćniji mobitel na svijet

6-inčna mrcina s P-OLED-om i f/1.6 kamerom predstavljena je dan prije službenog otvaranja sajma IFA 2017 u Berlinu (42)

19. - Ima nešto i u tim klikbejt naslovima:

10 najboljih naslova o pimpeku s Brača koji se pojavio na naslovnici Microsoft Binga

Urnebesna priča proslavila je diljem svijeta i Microsoftovu tražilicu i čuveni Zlatni rat s Bola na Braču... (31)

18. - U prvi tren zvučalo je kao nešto senzacionalno, a pokazalo se nebitno...

PewDiePie dobio nogu i od YouTubea

Googleov servis raskinuo je suradnju s najplaćenijim Youtuberom današnjice i uklonio ga iz svoje Red usluge (191)

17. - Komentar dana na račun Star Trek serije koji je izazvao burne reakcije, osobito tvrdnja iz naslova:

Noć kad sam vidio klingonske sise

Da je bilo po najavama s kraja prošle i početka ove godine, Discovery bi bio revolucionaran iskorak Zvjezdanih staza, hrabri odlazak where no man has gone before. U stvarnosti – ne baš. (151)

16. - Filmska kritika mega hita, samo par dana nakon premijere, očekivano je bio vrlo čitani tekst:

Star Wars: The Last Jedi

Premda je financijski uspjeh novog filma neupitan, Walt Disneyeva kupnja Lucasfilma pokazuje se kao oskvrnuće Star Wars sage, i to već prije trećeg filma u novoj trilogiji (162)

15. - Jedna klasična crnokronikaška vijest završila je i na Bug.hr-u, a to su teme koje uvijek imaju brojnu publiku:

Hrvat "pao" švercajući grafičke kartice u Srbiju

Na graničnom prijelazu Bajakovo/Batrovci srbijanski su carinici otkrili hrvatskog švercera grafičkih kartica (58)

14. - Analiza u obliku komentara dana povodom ukidanja naplate roaminga:

Top 5 najgorih zamki sutrašnjeg ukidanja naplate EU roaminga

Neugodna iznenađenja na računu za mobilne usluge nakon putovanja u zemlje EU-a ne moraju nužno sutrašnjim ukidanjem naplate roaminga postati prošlost… (42)

13. - Još jedan terenski izvještaj Petrica, ovaj put iz Barcelone:

MWC17: Nokia 3310 ima ono što najviše nedostaje najnovijem iPhoneu. Evo prvih dojmova...

Najveći hit Mobile World Congressa 2017 je - ni manje ni više - nego nasljednik Nokije predstavljene pradavne 2000. godine... (44)

12. - Osvrt na probleme s kupnjom iz Hrvatske na američkom Amazonu:

Amazon ipak šalje i u Hrvatsku

Čini se kako je komunikacija s Amazonom urodila plodom i neke je komponente moguće opet kupovati iz Hrvatske (37)

11. - Dragin komentar dana na račun (bez)smisla LinkedIna dobio je podosta aplauza, ali kao i uvijek bilo je i neslaganja:

LinkedIn – sudbina gora od sudbine gore od smrti

Na LinkedInu sam prijavljen godinama, mislim da me svojedobno nagovorio naš kolumnist Ivan Podnar, naš čovo u Americi koji stalno prati trendove. Do sada nisam uspio shvatiti – čemu? (44)

10. - Kriptovalute su in:

Bitcoin probio granicu od 10.000 dolara brže od svih očekivanja

Samo dva dana trajao je uspon od 9 do 10 tisuća dolara, u još jednom nevjerojatnom porastu cijene popularne kriptovalute (69)

9. - Standardna vijest (od prije par dana), o restrikcijama koje korisnici ne vole:

Google će omogućiti operaterima skrivanje jačine signala mobilnih mreža

Google će u jednoj od narednih inačica Androida omogućiti operaterima skrivanje prikaza jačine signala mobilne mreže koju koristite (7)

8. - Trenutak u godini za koji se unaprijed zna da ima svoju publiku - tekstualni prijenos prezentacije Appleovih noviteta. U ovom pregledu ujedno tekst s najviše forumaških komentara.

Apple predstavio iPhone 8 i iPhone X

Steve Jobs Theater u sklopu Apple Parka u Cupertinu otvoren je predstavljanjem iPhonea kojim se slavi 10 godina od pojave prvog modela (206)

7. Opširna recenzija nove Nokije:

Nokia 8 - Ostvarenje želja?

Nakon godina lutanja uz Windows Phone, čuveno ime Nokia ponovno je uskrsnulo, ovaj put u izdanju u kojem su ga svi očekivali – s Android OS-om. Pred nama je flagship model “nove, nove Nokije”… (39)

6. Pomalo neočekivano visoki plasman vijesti koja se bavi nekim podosta udaljenim događajem:

Najveća ruska banka pokupovala sve grafičke kartice na tržištu

Nestašica grafičkih kartica u Rusiji, posebno onih za rudarenje kriptovaluta, posljedica je nedavnih aktivnosti Sberbanka (28)

5. Ovaj komentar dana je ujedno i jedini tekst na ovoj listi koji se bavi klasičnom hardveraškom tematikom:

Kad će propasti AMD?

Zadnjih desetljeća AMD pretežno tavori u dolini fiskalnih suza i čini se da mu se bliži smrtna ura. Ali godinama ta smrtna ura nikako da dođe usprkos zlogukim prorocima. (116)

4. Još jedna rutinska vijest, očito s informacijama koje su u tom trenutku privlačile pozornost:

Poznate cijene Huawei P10 i P10 Plus smartphonea

Iz Kine stiže fotografija koja predstavlja promotivni letak za nove P10 i P10 Plus pametne telefone tvrtke Huawei i prikazuje njihove različite varijante te odgovarajuće cijene (31)

3. Objava HT koja je polučila veliki interes kod korisnika MAXtv-a:

MAXtv svim svojim korisnicima mijenja set-top boxove

I stari i novi korisnici dobivaju novi STB, a s jednim računom će program moći gledati na TV-u, smartfonu i tabletu. Uvodi se i personalizirani sustav preporuka (132)

2. Električni automobili i animozitet između njemačkih i američkih proizvođača:

Šef Volkswagena popljuvao Teslu

Matthias Müller, generalni direktor koncerna VW, nije baš imao lijepih riječi o konkurenciji koja nameće neke nove trendove (117)

1. Koliko lokalizacija filmova, u ponudi video stream servisa, ima smisla pokazuje i čitanost ove vijest:

Netflix pomalo počeo dodavati titlove na hrvatskom

Nešto više od godinu dana trebalo je Netflixu da počne, doduše polako, lokalizirati svoj sadržaj i za naše gledatelje (52)