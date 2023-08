Svemirski upitnik snimljen kamerom teleskopa James Webb

Ponovno jedno zanimljivo i neobično otkriće stiže zahvaljujući naprednim kamerama svemirskog teleskopa James Webb. Ovoga puta njegov je znanstveni zadatak bio snimiti par zvijezda u nastajanju, poznat kao Herbig-Haro 46/47, pa je tako nastala vizualno atraktivna fotografija koju vidite unutar teksta.

Na njoj se ističe velika struktura, unutar koje su se tek "upalile" dvije zvijezde, istaknute svojim sjajnim crvenim difrakcijskim šiljcima. Toliko su blizu jedna drugoj, da izgledaju kao jedna velika narančasto-bijela "mrlja", a okružuje ih veliki oblak prašine, od kojeg one preuzimaju masu i rastu. Riječ je o paru mladih zvijezda, starih tek nekoliko tisuća godina (a zvijezdama za puno formiranje trebaju milijuni godina).

NASA, ESA, CSA

Stoga je ovaj objekt vrlo zanimljiv astronomima, budući da iz njega mogu mnogo doznati o procesu nastanka zvijezda i njihovog rasta u "mladosti". Cijela ova struktura nalazi se na oko 1.470 svjetlosnih godina od Zemlje, u zviježđu Jedra.

Odakle upitnik u dubokom svemiru?

Međutim, prosječnom je amateru ovaj prizor možda samo atraktivan, budući da otkriva gusto naseljene galaksije u pozadini, kao uostalom i na svakoj Webbovoj slici dubokog svemira. Njihovim pažljivim promatranjem i zumiranjem po slici netko je na ovoj fotografiji otkrio još jedan neobičan detalj, koji privlači pozornost. Pretražujući donji središnji dio slike, na njoj je ugledao – narančasti upitnik. Struktura koja doslovno izgleda i orijentirana je kao znak upitnika, prigodno, misterij je za astronome.

Riječ je o udaljenom paru galaksija, sudeći prema boji. One su na fotografiji vjerojatno "uhvaćene" u kaotičnom procesu sudara i spajanja. Njihov neobični "ples" pod utjecajem snažne gravitacije doveo je do toga da se gornja galaksija izobličila u formu neuobičajenu za spiralne ili eliptične galaksije, dok je donja zadržala svoj okrugli oblik. Webbova kamera bliskog infracrvenog spektra nije u ovom slučaju bila fokusirana na taj objekt, pa za sada imamo tek njegov mutni prizor. Zainteresira li on znanstvenike dodatno, možda u budućnosti dobijemo i detaljniji uvid u kozmički upitnik.

NASA, ESA, CSA

Fotografiju zvjezdanog para u nastajanju, Herbig-Haro 46/47, možete u punoj rezoluciji (14.559 x 8.481 piksela i gotovo 200 MB) vidjeti ovdje. Zumirate li pri dno, ugledat ćete i tajnoviti upitnik.