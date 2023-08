NASA želi s partnerima razviti nadzvučni putnički zrakoplov brzine 4 Macha

Umirovljenje Concordea, prvog i jedinog putničkog nadzvučnog zrakoplova u povijesti, prije 20 godina označilo je kraj jedne zrakoplovne ere, nakon čega su komercijalni putnici ostali osuđeni na let brzinama ispod 1 Macha. Sljedeći nadzvučni zrakoplov mogao bi biti nešto manji i brži, ako se ostvari vizija kompanije Boom Supersonic, ali i daleko brži od Concordea – u slučaju da NASA-in projekt zaživi.

Američka svemirska agencija je, naime, nedavno izradila ekonomsku studiju, koja je pokazala da bi izrada i održavanje linije nadzvučnih zrakoplova brzine do čak 4 Macha, mogla biti isplativa. Identificirali su 50-ak prekooceanskih ruta na kojima bi takvi zrakoplovi prevozili putnike, i to više nego 4 puta brže nego što to čine današnji putnički zrakoplovi (obično krstareće brzine od oko 0,8 Macha). Stoga je njihov Advanced Air Vehicles Program sada ušao u novi projekt istraživanja letova visokim brzinama.

Ključni partneri su Boeing i Northrop Grumman

Ovoga su tjedna tako dodijeljena dva 12-mjesečna ugovora partnerskim kompanijama, koje će imati zadatak u tih godinu dana razviti koncepte putničkih zrakoplova 4 puta bržih od brzine zvuka. Uz koncept, zahtijeva se i tehnološki plan realizacije, s detaljima o mogućnostima takvog brzog zračnog prijevoza, rizicima i izazovima, kao i tehnološkim barijerama koje treba prijeći, želi li se putnike prevoziti brže od " Macha.

Ugovore su dobile dvije skupine. Prvu predvodi Boeing, a partneri su im Exosonic, GE Aerospace, Georgia Tech i Rolls-Royce. Drugi koncern predvodi Northrop Grumman, uz partnere Blue Ridge Research and Consulting, Boom Supersonic te ponovno Rolls-Royce. Oba tima imaju zadatak razviti ključne elemente plana, koji uključuju izradu zmaja, pogonskog sustava, upravljanja toplinom i kompozitnih materijala, sposobnih letjeti visokim nadzvučnim brzinama. NASA zahtijeva i dostavu dizajna konceptnih letjelica.

X-59 QueSST NASA

Jednom kada ova faza bude dovršena i prijedlozi prikupljeni, u NASA-i će, zajedno s partnerima iz avioindustrije i akademske zajednice proučiti dostavljeno te odlučiti o svojem daljnjem sudjelovanju u tom programu i budućim ulaganjima u njega. U projektu će im od pomoći biti i rad na konceptu tihog nadzvučnog zrakoplova X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST), koji bi proizvodio daleko manje buke od dosadašnjih sličnih letjelica.