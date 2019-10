MEmu 7.0.1 – Moćan emulator Androida

MEmu spada među ponajbolje emulatora Androida koji se, prije svega, ističe prilično dobrim performansama ali i nekim vrlo specifičnim mogućnostima koje se ponešto rjeđe mogu vidjeti kod konkurencije. Nudi emulaciju tri inačice Androida pri čemu je preporučena verzija 5.1 dok je inačice 7.1 još u beti. Inačicu 4.4 vjerojatno će većina jednostavno ignorirati premda katkada zna itekako dobro doći.

Jedan od zgodnih detalja svakako je činjenica da MEmu omogućava definiranje praktički bilo kojeg modela pametnoga telefona ili tableta koji će biti emuliran. Pri tome samo valja podesiti odgovarajući CPU, količinu radne memorije te odrediti druge parametre poput IMEI-a. Osim toga, moguće je i birati između već nekoliko prethodno definiranih uređaja ili sve podesiti po vlastitoj volji.

Jedna od zanimljivosti svakako je mogućnost proizvoljnog definiranja tipa uređaja koji će se emulirati

Za razliku od nekih drugih emulatora Androida, MEmu se pretežito fokusira na igranje igara i u tom smislu, mora mu se to priznati, zapravo briljira. No to ne znači da ne nudi i druge zgodne mogućnosti. Jedna od vrlo korisnih značajki svakako je opcija istodobnog pokretanja više instanci emulatora. Tu je i podrška za simulaciju GPS-a, zatim prosljeđivanje podataka s dostupnih senzora kao što je akcelerometar (ako postoji), potom snimanje videozapisa onoga što se prikazuje kao i mogućnost snimanja izvedenih radnji unutar emulatora.

MEmu nudi i instalaciju aplikacija izravno na pametni telefon pri čemu smartfon mora biti kabelom spojen na računalo, a nije izostalo ni i sideloadanje aplikacija. Mnogi će cijeniti i činjenicu da podržava precizno definiranje dimenzije zaslona i razlučivost na kojoj će emulator raditi, a tu je i dobro riješena razmjena datoteka s Windowsima, kao i hrpica praktičnih prečaca na tipkovnici i, na koncu, za ovakav tip emulatora neizostavna mogućnost mapiranja tipki na tipkovnici čime je omogućena odlična upravljivost unutar igara.

Upravo je potonje jako dobro odrađeno pa je tipkovnicu i miša moguće prilagoditi različitim žanrovima bez puno petljanja, a onda uživati u brojnim igraćim naslovima. Ukupan dojam uljepšavaju i prilično dobre performanse, a mora se priznati i da radi prilično stabilno i bez pretjeranih mušica no povremeno će se naći na određene probleme koji se većinom svode na povremene probleme s kompatibilnošću s određenim igrama. Ukratko, ovo je odličan emulator za korištenje tipičnih aplikacija na Androidu, a posebice za igranje čak i grafički zahtjevnijih naslova.

Cijena: Besplatan Podržane platforme: Windows URL: https://www.memuplay.com/