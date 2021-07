Apple prodao 50% više iPhonea nego lani i ubilježio rekordan kvartal

Dugo tromjesečje godine tradicionalno je najslabije za prodaju iPhonea, no i kao takvo je ove godine bilo iznimno uspješno za Apple, koji je ostvario nikad bolje rezultate

Apple je objavio svoje poslovne rezultate za drugo tromjesečje 2021. godine, koje u toj kompaniji računaju kao treći fiskalni kvartal poslovne godine. U razdoblju od travnja do lipnja, inače najslabijem razdoblju godine za ovu kompaniju, ove je godine postignut rekord. Apple nikada do sada nije imao ovako snažan poslovni treći kvartal, s prihodom od čak 81,43 milijarde američkih dolara. Povećanje je to od 36% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Neto dobit promatranog razdoblja bila je 21,7 milijardi dolara.

Glavni generator ovih izvrsnih rezultata jest prodaja iPhonea, za koju se i prije službene objave rezultata znalo da je najbolja u proteklih sedam godina. Linija iPhone 12 prodaje se izvrsno, što zbog osvježenog dizajna, što zbog prelaska na 5G tehnologiju. Ukupno je Apple tako u protekla tri mjeseca prodao gotovo 50% iPhonea više nego u istom razdoblju 2020. godine (koje je, doduše, značajno bilo pogođeno pandemijom i zatvaranjima diljem svijeta).

Rast na svim područjima

Prodaja Mac računala porasla je za 16,3%, a iPada za 11,9% u odnosu na usporedivo tromjesečje prošle godine, što znači da oni nisu toliko pridonijeli velikom rastu kao mobiteli. Bez obzira na to, ovo je bio najbolji drugi kvartal za Mac ikada, a za iPad ova su tri mjeseca bila najbolja u gotovo deset godina.

Usluge su još jedno područje Appleova poslovanja koje je značajno poraslo – na temelju raznih pretplata kompanija je utržila čak 17,5 milijardi dolara, odnosno za trećinu više nego u istom razdoblju lani.

Apple (AAPL) reports record Q3 2021 earnings: $81.4 billion revenue, up 36% YOY https://t.co/kWupgGkIQ8 by @ChanceHMiller — 9to5Mac.com (@9to5mac) July 27, 2021

Ovaj kvartal, koji je obilježio povratak na "normalno" i oporavak nakon utjecaja pandemije, završio je tako s ogromnim stopama rasta, no u Appleu su prilično oprezni kad je riječ o ostatku godine. Na konferencijskom pozivu s ulagateljima poručeno je kako se očekuje da će razdoblje od srpnja do rujna biti obilježeno nešto sporijim rastom u odnosu na prošlu godinu.

Vjerojatno zbog te najave cijena dionice Applea nije reagirala pozitivno, već je pala za oko 2%. Investitori, očito, očekuju nešto mirniji kvartal prije nego na sljedeći, onaj od listopada do prosinca, puni utjecaj ostavi nova linija iPhonea.