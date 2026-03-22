Apple zamalo kupio developere popularne alternativne kamere za iPhone

Apple je htio preuzeti Lux Optics kako bi poboljšao svoju nativnu aplikaciju kamere, ali su pregovori propali

Matej Markovinović nedjelja, 22. ožujka 2026. u 16:08
Foto: Unsplash

Apple je prošle godine bio vrlo blizu akvizicije manje, ali utjecajne softverske tvrtke Lux Optic, s ciljem značajnog unapređenja fotografskog iskustva na iPhoneu. Radi se, naime, o tvrtki koja stoji iza aplikacije Halide, jedne od najpoznatijih alternativnih kamera za iOS.

Prema navodima jednog od suosnivača Lux Opticsa, Apple je pregovore o akviziciji vodio s ciljem podizanja kvalitetu svoje nativne aplikacije kamere i približiti je naprednim mogućnostima koje nude profesionalnije aplikacije. Osim Halidea, Lux Optics razvija i aplikacije Kino, Spectre i Orion, koje su također fokusirane na napredne foto i video funkcije, tako da su vjerojatno ciljali na neke od njihovih značajki.

No, iako je dogovor bio blizu realizacije, pregovori su na kraju propali u rujnu prošle godine. Kako navodi The Information, osnivači Lux Optica su procijenili da bi daljnji razvoj vlastitih aplikacija, posebno Halidea, mogao povećati vrijednost njihove tvrtke više nego sama prodaja Appleu.

Zanimljivo je za istaknuti da ova vijest dolazi upravo u trenucima kada se sve više govori o velikim nadogradnjama kamere na nadolazećem iPhoneu 18 Pro. Prema još uvijek neslužbenim informacijama, Apple bi ove godine na svoje Pro modele mogao dovesti varijabilni otvor blende, što možda nije novost na tržištu mobitela, ali će svakako biti novost za korisnike iPhonea.

 

