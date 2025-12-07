Meta AI donosi vijesti u stvarnom vremenu na svoje platforme

Meta integrira sadržaj vodećih medijskih kuća u svog AI asistenta kako bi korisnicima Facebooka, Instagrama i WhatsAppa pružila najnovije informacije i raznolike izvore vijesti

Tehnološki div Meta najavio je korak koji će značajno promijeniti način na koji korisnici dolaze do informacija. Prema službenoj objavi, tvrtka će integrirati sadržaj velikih novinskih organizacija izravno u svog AI asistenta, čime će milijardama korisnika na platformama Facebook, Instagram i WhatsApp omogućiti pristup informacijama u stvarnom vremenu.

Meta AI će, na upite korisnika vezane uz vijesti, nuditi najnovije priče iz svijeta, zabave i lifestylea, oslanjajući se na partnerstva s medijskim kućama kao što su CNN, Fox News, Le Monde, People i USA Today. Cilj je, kako navode iz Mete, omogućiti korisnicima pristup "raznovrsnijim izvorima sadržaja" i ponuditi im poveznice na partnerske web stranice za dublji uvid u priče. Ovim potezom žele učiniti svog AI asistenta "responzivnijim, točnijim i uravnoteženijim", priznajući da je praćenje događaja u stvarnom vremenu velik izazov za postojeće AI sustave.

Ovaj potez Mete dio je šireg trenda u tehnološkoj industriji. Konkurentske tvrtke, poput OpenAI s ChatGPT-jem i Googlea s Gemini modelom, također sve više integriraju web sadržaj i vijesti uživo. OpenAI već ima ugovore s News Corp., The Washington Postom i Axel Springerom, dok je Google sklopio partnerstvo s The Associated Pressom. Jasno je da utrka za što sposobnijim AI asistentima ulazi u novu fazu, a pristup provjerenim i aktualnim informacijama postaje ključna prednost.

Ukinuli Facebook News tab

Unatoč ovim suradnjama, odnos između AI tvrtki i medijske industrije i dalje je kompleksan. U tijeku je nekoliko tužbi koje su medijske kuće pokrenule protiv AI kompanija. Najpoznatiji je slučaj The New York Timesa protiv OpenAI-ja, u kojem novine optužuju tehnološku tvrtku za neovlašteno korištenje njihovih članaka bez kompenzacije. Nedavno su se The New York Times i Chicago Tribune pridružili tužbama protiv startupa Perplexity.

Ova najava dolazi u trenutku kad Meta redefinira svoj odnos s medijima, koji je kroz godine bio prilično turbulentan. Početkom 2024. godine, tvrtka je ukinula Facebook News tab u SAD-u, Velikoj Britaniji i Francuskoj, tvrdeći da vijesti čine vrlo mali dio angažmana korisnika. Time su prekinuti i višemilijunski ugovori s vodećim medijskim organizacijama, što je dodatno zaoštrilo odnose. Uz to, Mark Zuckerberg je iznenadno ukinuo i američki program za provjeru činjenica (fact-checking), koji se oslanjao na neovisne provjeravatelje, često iz medijskih kuća (za što su im do tada plaćali tu uslugu).

Novi zaokret prema integraciji vijesti putem umjetne inteligencije događa se samo dan nakon što je cijena dionice Mete naglo porasla, potaknuta izvješćem da tvrtka značajno smanjuje ulaganja u virtualnu stvarnost kako bi se snažnije usmjerila upravo na umjetnu inteligenciju.

Čini se da je AI sada apsolutni prioritet, a partnerstva s medijima ključan dio te nove strategije.