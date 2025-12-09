Europski korisnici Facebooka i Instagrama dobit će mogućnost prikaza manje personaliziranih oglasa

Meta je izbjegla milijunske dnevne kazne nakon što je Europska komisija odobrila njezin revidirani oglasni model koji obećava manju upotrebu osobnih podataka

Europska komisija odobrila je Metin ažurirani model „plati ili pristani“, čime su vješto izbjegli mogućnost dnevnih kazni koje su mogle doseći i do 5 posto tvrtkinog globalnog dnevnog prihoda. Nova verzija modela, koja će biti uvedena sljedećeg mjeseca, predviđa korištenje manjeg obujma osobnih podataka za ciljano oglašavanje.

Prema novom pristupu, korisnici će moći birati između potpunog dijeljenja svojih podataka, što rezultira potpuno personaliziranim oglasima ili pak ograničenog dijeljenja, uz manje personalizirano oglašavanje. Izmjene su prvenstveno zahvatile formulacije, dizajn i transparentnost sučelja, a Meta nije uvodila veće funkcionalne promjene unatoč ranijem riziku od novih kazni.

„Meta će korisnicima dati stvaran izbor između pristanka na dijeljenje svih njihovih podataka i prikazivanja potpuno personaliziranih oglasa, ili dijeljenja manjeg obujma osobnih podataka za iskustvo s ograničenijim personaliziranim oglašavanjem“, navodi Komisija u priopćenju.

Kako prenosi Reuters, ova odluka dolazi nakon što je Meta u travnju kažnjena s 200 milijuna eura zbog kršenja Akta o digitalnim tržištima (DMA), u razdoblju od studenog 2023. do studenog 2024. na Facebooku i Instagramu. Istraga je potaknula višemjesečne razgovore s Europskom komisijom o tome kako model oglašavanja uskladiti s propisima.

Komisija je potvrdila da je Metin prijedlog iz studenog u skladu s pravilima te da više neće razmatrati dnevne kazne, ali će pratiti primjenu novog sustava i prikupljati komentare korisnika.