Smanjuje li se korištenje AI alata?
Obećanja i ostvarenja obećanja nisu se baš idealno poklopila u slučaju korištenje AI alata u svakodnevnim poslovima i drugim aktivnostima - spadate li u one koji se "hlade" od ove tehnologije?
Neki su oduševljeni, a drugi razočarani, a treće nije briga, ali čini se da je početno pretjerano oduševljenje korištenjem AI alata u poslu, ali i slobodnim aktivnostima donekle u padu.
Prema službenim statistikama, ovo su trenutno najkorišteniji AI alati na svijetu:
AI alati po popularnosti
|1
|ChatGPT
|2
|Microsoft 365 Copilot
|3
|Google Gemini
|4
|Claude
|5
|Canva Magic Studio
|6
|DeepL
|7
|QuillBot
|8
|Perplexity AI
|9
|Midjourney
|10
|ElevenLabs
Prema istim statistikama, AI alati imaju trenutno manje redovitih korisnika nego na proljeće - što je vjerojatno i jedan od razloga zašto nedavnu izjavu financijske direktorice Sare Friar da bi OpenAI "... podržao državna jamstva (government backstop)..." u AI industriji analitičari dočekali kao tvrdnju da je OpenAI "too big to fail" - zlokobnu najavu kraha balona.