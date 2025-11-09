Smanjuje li se korištenje AI alata?

Obećanja i ostvarenja obećanja nisu se baš idealno poklopila u slučaju korištenje AI alata u svakodnevnim poslovima i drugim aktivnostima - spadate li u one koji se "hlade" od ove tehnologije?

Bug.hr nedjelja, 9. studenog 2025. u 13:08

Neki su oduševljeni, a drugi razočarani, a treće nije briga, ali čini se da je početno pretjerano oduševljenje korištenjem AI alata u poslu, ali i slobodnim aktivnostima donekle u padu. 

Prema službenim statistikama, ovo su trenutno najkorišteniji AI alati na svijetu:

AI alati po popularnosti 

1 ChatGPT 
2 Microsoft 365 Copilot
3 Google Gemini
4 Claude
5 Canva Magic Studio
6 DeepL
7 QuillBot
8 Perplexity AI
9 Midjourney
10 ElevenLabs

Prema istim statistikama, AI alati imaju trenutno manje redovitih korisnika nego na proljeće - što je vjerojatno i jedan od razloga zašto nedavnu izjavu financijske direktorice Sare Friar da bi OpenAI "... podržao državna jamstva (government backstop)..." u  AI industriji analitičari dočekali kao tvrdnju da je OpenAI "too big to fail" - zlokobnu najavu kraha balona. 

