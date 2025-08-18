Pisanje poslovnih mejlova uz pomoć AI podriva autoritet šefova

AI alati poput ChatGPT-a i Geminija pomažu profesionalcima da pišu glatkije i uglađenije e-poruke, ali novo istraživanje otkriva skrivenu cijenu

Više od 75% profesionalaca oslanja se na umjetnu inteligenciju u svom svakodnevnom radu, često koristeći alate poput ChatGPT-a, Geminija, Copilota ili Claudea za izradu i dotjerivanje e-poruka. No, najnovije istraživanje Sveučilišta Južne Kalifornije i Sveučilišta Floride, objavljeno u časopisu International Journal of Business Communication, otkriva ključnu dilemu korištenja takvih alata u poslovnoj komunikaciji.

Sumnja u autentičnost

Naime, odgovori više od 1100 profesionalaca pokazuju da umjetna inteligencija itekako “uglađuje” i “profesionalizira” korporativne e-poruke, ali istovremeno dovodi do neočekivanih posljedica: ugrožavanja povjerenja među zaposlenicima i menadžerima.

Ako menadžeri koriste AI za osobne ili motivacijske poruke, ispitanici počinju sumnjati u njihovu iskrenost, integritet i stvarnu brigu Creativeart

Zaposlenici pozitivno ocjenjuju jednostavnu AI asistenciju poput ispravka gramatike i stila, ali ako šefovi koriste AI za osobne ili motivacijske poruke, radnici počinju sumnjati u njihovu iskrenost, integritet i stvarnu brigu. Istraživači to nazivaju “percepcijskim jazom”: što je veći stupanj AI intervencije, veća je i sumnja u autentičnost pošiljatelja, osobito ako dolaze s vrha.

Neumoljive brojke

Samo 40 do 52 posto zaposlenika smatra nadređene iskrenima kad koriste visoke razine AI, u usporedbi s 83 % za poruke s niskom razinom pomoći. Slično tome, dok je njih 95 % smatralo poruke nadređenih s niskom razinom umjetne inteligencije profesionalnima, taj je broj pao na 69 % kad su se nadređeni uvelike oslanjali na AI alate.

Prevelika automatizacija ugrožava osjećaj autentičnosti i slabi međuljudske odnose u kompaniji Freepik

Zaključak studije jest da AI treba koristiti promišljeno; za rutinske, informativne poruke – svakako, AI je koristan, ali poruke koje zahtijevaju empatiju i ljudski dodir bolje je ostaviti “ručnom” pisanju. Iako AI može optimizirati posao, povjerenje i liderstvo ne mogu se automatizirati, pišu istraživači.