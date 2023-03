Završila je prva sezona serije The Last of Us - kakvi su dojmovi?

Dok se tek počela prikazivati HBO-ova serija The Last of Us, bilo je uzbudljivih reakcija, čak i na našem forumu. Dok se tek snimala puno se o njoj pričalo, a i očekivanja su bila velika jer je ogroman broj oduševljenih igrača igre, prema kojoj je serija i snimljena, puno očekivao.

Kada se sada, na kraju, pogleda ocjena posjetitelja IMDb weba (9,1), izgleda da je serija ispunila očekivanja.

Koliko je doista The Last of Us zadovoljio najzahtjevniju publiku, naše posjetitelje, pokazat će nam sljedeća anketa:

Anketa Glasanje do 21.3.2023. Glasanje zatvoreno Kako biste ocijenili prvu sezonu serije The Last of Us (1 je najslabije, 10 je najbolje)? 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 Ukupni broj glasova: Pošalji glas

Ako ste igrali igru The Last of Us, ocijenite uspješnost filmske adaptacije. Kako bi se ocjene bolje razlikovale od prethodnih, odgovori će na ovo pitanje biti školski - od 1 do 5.

Anketa Glasanje do 21.3.2023. Glasanje zatvoreno Kako biste ocijenili uspješnost prenošenja sadržaja i atmosfere igre u TV seriju? 1 2 3 4 5 Ukupni broj glasova: Pošalji glas

Ova serija je rađena na malo neuobičajeniji način - skoro svaku epizodu je pripremao drugi režiser. Tko je najbolje odradio svoj posao?