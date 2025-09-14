Albanija dobila prvu "AI ministricu" zaduženu za javnu nabavu

Albanski premijer Edi Rama predstavio je Diellu, digitalnu članicu Vlade zaduženu za nadzor javnih natječaja s ciljem potpune eliminacije korupcije u javnoj potrošnji i administraciji

Kao što je tijekom ljeta bilo i najavljeno, Albanija je postala prva zemlja na svijetu koja je u svoj vladin kabinet imenovala "ministricu" stvorenu umjetnom inteligencijom, ciljajući time na stvaranje države bez korupcije. Digitalnu asistenticu, nazvanu Diella (na albanskom Sunce), protekloga je tjedna u svoj kabinet imenovao premijer Edi Rama.

Digitalna ministrica protiv korupcije

"Diella je prvi član Vlade koji nije fizički prisutan, već je virtualno stvoren umjetnom inteligencijom", izjavio je Rama. Glavni zadatak nove digitalne ministrice bit će nadzor svih odluka o javnim natječajima, čime bi oni trebali postati "100 posto bez korupcije", uz osiguranje da svaka prijava podnesena na natječajnu proceduru bude savršeno transparentna.

Prema najavama premijera, proces odlučivanja o pobjednicima javnih natječaja postupno će se oduzimati ministarstvima i prebacivati u nadležnost umjetne inteligencije. Taj će korak, nada se, osigurati da sva javna potrošnja bude transparentna.

Dosad je bila chatbot, a sada sjedi u Vladi

Diella, pak, nije posve novo lice u albanskoj javnoj upravi. Od siječnja ove godine savjetuje građane o korištenju državnih usluga putem Interneta na platformi e-Albania. Njezin avatar je žena odjevena u tradicionalnu albansku nošnju, a iz običnog chatbota je sada "promovirana" u članicu Vlade. Hoće li ostati vizualno jednaka, za sada nije poznato.

Ovim potezom Albanija otvara novo poglavlje u upravljanju državom, postavljajući se kao pionir u primjeni umjetne inteligencije na najvišim razinama vlasti. Osim nadzora javne nabave, Diella će imati ovlasti ocjenjivati natječaje, zapošljavati talente iz cijelog svijeta te raditi na razbijanju straha od predrasuda i krutosti administracije, poručuju vladajući.