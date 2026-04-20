Velika nadogradnja MacBooka Pro kasni

Novi MacBook Pro s M6 SoC-om, OLED zaslonom i ekranom osjetljivim na dodir navodno neće biti predstavljen krajem ove godine, već tek početkom 2027.

Mnogi s nestrpljenjem iščekuju sljedeću generaciju MacBooka Pro koja bi trebala donijeti niz velikih nadogradnji. Među njima se najviše ističu novi OLED zaslon s Dynamic Islandom, ekran osjetljiv na dodir po uzoru na iPad i iPhone te, naravno, snažniji M6 Pro i M6 Max SoC-ovi.

Ipak, čini se da ćemo na sve to morati pričekati malo duže. Prema najnovijim informacijama, Apple se suočava s problemima u proizvodnji koji su uzrokovani globalnom nestašicom memorijskih komponenti. To znači da je lansiranje odgođeno i da novi MacBook Pro vjerojatno neće stići na tržište prije početka sljedeće godine.

Hardverski problemi, ne softverski

Kako u svom biltenu navodi Mark Gurman iz Bloomberga, Appleovo prvotno planirano lansiranje za kraj 2026. godine sada je pomaknuto na početak 2027. Glavni razlog su, kako ističe 9to5Mac, problemi u opskrbnom lancu koji pogađaju cijelu industriju, a ponajviše nestašica RAM-a i SSD pohrane. Važno je napomenuti da ovaj problem ne utječe samo na MacBook Pro, već je iz istih razloga odgođena i nadolazeća nadogradnja Mac Studija.

Zanimljivo je da problem nije softverske prirode. Gurman navodi da će softverske prilagodbe za MacBook Pro s ekranom osjetljivim na dodir biti spremne na jesen, kao dio sustava macOS 27. To potvrđuje da je zastoj isključivo vezan uz hardver. Sučelje osjetljivo na dodir trebalo bi uključivati nove kontekstualne kontrole i dinamički uvećane tipke u sistemskoj traci izbornika, što predstavlja značajnu promjenu u načinu na koji se koristi Mac.

Nova high-end verzija?

S obzirom na to da se radi o jednoj od najvećih nadogradnji MacBooka Pro u posljednjih nekoliko godina, ostaje otvoreno pitanje kako će Apple pozicionirati ovaj model unutar svoje ponude. Prijelaz na OLED tehnologiju donijet će značajna poboljšanja u kvaliteti slike, uključujući savršen prikaz crne boje i življe boje, dok uvođenje ekrana osjetljivog na dodir predstavlja veliku promjenu za tvrtku koja se dugo opirala toj ideji na svojim prijenosnicima.

Zbog svih ovih velikih promjena, vrlo je moguće da će Apple ovaj OLED MacBook Pro brendirati kao novu, premium varijantu s višom cijenom. U tom bi se scenariju trenutni M5 MacBook Pro modeli nastavili prodavati po postojećim cijenama. Takva strategija ne samo da bi segmentirala tržište, već bi Appleu omogućila i lakše upravljanje potražnjom s obzirom na očito ograničenu dostupnost ključnih komponenti.