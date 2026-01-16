Astronauti misije Crew-11 uspješno se vratili na Zemlju

Posada misije Crew-11 vratila se na Zemlju nakon 167 dana u svemiru, donoseći rezultate brojnih znanstvenih eksperimenata, doduše uz raniji povratak zbog medicinskog problema jednog člana

Sandro Vrbanus petak, 16. siječnja 2026. u 11:59
Oleg Platonov, Mike Fincke, Zena Cardman, Kimiya Yui 📷 NASA/Bill Ingalls
Svemirska letjelica SpaceX Dragon, u sklopu NASA-ine misije Crew-11, uspješno je sletjela u Tihi ocean kod obale San Diega ovoga četvrtka. NASA-ini astronauti Zena Cardman i Mike Fincke, JAXA-in astronaut Kimiya Yui te Roscosmosov kozmonaut Oleg Platonov dotaknuli su morsku površinu u 00:41 po lokalnom pacifičkom vremenu, a spasilački timovi na SpaceX-ovim brodovima osigurali su letjelicu i posadu ubrzo nakon slijetanja. Sve je, dakle, prošlo po redovnim procedurama, iako je povratak posade bio neplanirano preuranjen.

Prva medicinska evakuacija

Povratak je uslijedio nakon nešto više od pet mjeseci provedenih na Međunarodnoj svemirskoj postaji. Tijekom boravka u orbiti, tim je proveo više od 140 znanstvenih eksperimenata, no misija je okončana otprilike mjesec dana ranije nego što je prvotno planirano. Odluka o prijevremenom povratku donesena je zbog medicinskog stanja jednog člana posade koje zahtijeva praćenje, iako je navedeno da je njegovo stanje stabilno. Zbog zaštite privatnosti, NASA nije objavila dodatne detalje, no unaprijed je koordiniran transport svih četvero članova u lokalnu bolnicu na dodatnu evaluaciju.

Nakon planiranog boravka u bolnici tijekom noći, astronauti i kozmonaut prebačeni su u NASA-in svemirski centar Johnson u Houstonu. Tamo će proći standardne procese obnove kondicije i evaluacije nakon leta. Time će biti dovršena prva medicinska evakuacija s Međunarodne svemirske postaje u njezinoj 25-godišnjoj povijesti.

Misija Crew-11 započela je lansiranjem 1. kolovoza 2025. iz svemirskog centra Kennedy na Floridi. Tijekom 167 dana, posada je prešla više od 114 milijuna kilometara i ostvarila više od 2.670 orbita oko Zemlje. Za Mikea Finckea ovo je bio četvrti let, čime je s ukupno 549 dana u svemiru zauzeo četvrto mjesto među svim NASA-inim astronautima po ukupnom vremenu provedenom u orbiti. Osim istraživačkog rada, posada je 2. studenog 2025. obilježila i značajan jubilej – 25. obljetnicu kontinuirane prisutnosti ljudi na Međunarodnoj svemirskoj postaji.

Direktor NASA-e Jared Isaacman izrazio je izniman ponos profesionalizmom posade i zemaljskih timova, naglasivši kako je fokus održan unatoč neplanirano promijenjenom vremenskom planu misije. Istaknuo je kako ovakve misije pokazuju sposobnost američkog svemirskog programa da brzo prilagodi operacije i sigurno vrati astronaute kući u slučajevima kad je to potrebno.



