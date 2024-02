BFS 2024: Sviraj, sviraj mi umjetno inteligentno (ili ne)

Na zadnjem panelu dana vraćamo se glazbi. Bojan Mušćet ugostio je šaroliko društvo onih koji manje ili više koriste tehnologiju u glazbenoj industriji. Oni su glazbenica Alka Vuica, producenti i glazbenici Tom Pasanec – PEZNT i Zvonimir Dusper – Dus te Ante Magzan, multimedijalni umjetnik. Naslov panela bio je "Od akorda do algoritma – hoće li AI postati novi Beethoven?"

Je li umjetna inteligencija "groteskno ismijavanje onoga što znači biti čovjek", kako bi rekao Nick Cave? Da, kaže Alka Vuica, jer umjetnici su nezamjenjivi, a njihova inspiracija i energija donose nešto što AI nikada neće moći replicirati. Pjesme koje glazbeniku "dođu" same od sebe uvijek su drugačije, prenose ono "božansko", pa samim time tehnologija to neće moći zamijeniti.

Zvonimir Dusper kaže da tehnologija već sad mijenja mnogo toga, ali da će zamijeniti glazbenike ili tekstopisce – to neće, složio se i on s Alkom. Kreacija nastalih uz AI uvijek će biti, no umjetnici će tehnologiju koristiti da budu produktivniji u "zanatskim" zadacima. No, onaj osjećaj kada sam glazbenik krene svirati, to im nikakav AI neće moći zamijeniti. Uz to, glazbenici naglašavaju da AI generirani sadržaji moraju kao takvi biti označeni.

Ante Magzan se, pak, s navedenim ne slaže. Prema njemu, AI je jako dobar alat koji može biti koristan bilo kome, ne da zamijeni nečiji "brand", ali u mnogome može pomoći i to je njezina velika prednost. Kroz par, najviše deset, godina AI će postati dominantan način stvaranja, kaže on.

Tom Pasanec priznaje da je koristio AI i da je njime oduševljen. Vidi ga kao novi korak u evoluciji stvaralaštva, koji treba prihvatiti uz određene zadrške – loših pjesama uvijek će biti, bilo AI-ja ili ne.

Mušćetovi sugovornici osvrnuli su se i na nadolazeću europsku regulativu vezanu za umjetnu inteligenciju, za koju smatraju da će donekle zaštititi kreativce i njihova autorska prava, tj. zaštićena djela na kojima se modeli treniraju.

Kako će oni osobno iskoristiti prednosti umjetne inteligencije? Od sviranja nekoliko akorda, koji će nekome u tom trenutku zatrebati, pa preko pomoći pri produciranju za koju bi trebalo prikupiti mnoge glazbenike – takvi procesi pojednostavit će i olakšati stvaranje nove glazbe.