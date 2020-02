SpaceX će omogućiti svemirski turizam u orbiti Zemlje

Putnička kapsula Crew Dragon koju je SpaceX razvio i nedavno testirao za let u Zemljinu orbitu mogla bi uskoro postati ne samo vozilo za transport astronauta na Međunarodnu svemirsku postaju već i za svemirski turizam. SpaceX je s turističkom agencijom Space Adventures dogovorio da će zajednički ponuditi aranžmane za sve one koji bi željeli iskusiti svemirski let i, kako kažu "oboriti svjetski rekord za visinu koju je dosegnula neka privatna osoba".

Dragonom u orbitu

Plan je iskoristiti kapsulu Crew Dragon i raketu Falcon 9 za iskustvo orbitalnog leta, a putnici će doživjeti Zemlju iz perspektive kakvu mogu iskusiti tek astronauti, i kakvu nije vidio nitko od ljudi još od završetka programa Gemini. Prvi ovakvi izleti mogli bi se dogoditi već krajem 2021. ili do sredine 2022. godine.

Agencija Space Adventures ima iskustva u ovom polju – naime, oni su bili osigurali i prvi svemirski turistički let. U njemu je 2001. godine sudjelovao američki inženjer i poduzetnik Dennis Tito, koji je na Međunarodnoj svemirskoj postaji u svojstvu turista boravio nešto manje od osam dana. To je zadovoljstvo tada bio platio oko 20 milijuna dolara, a nakon njega usluge ove agencije koristilo je još šestero ljudi koji su u orbitu bili lansirani ruskim raketama Sojuz.

Cijena na upit

Letovi koje bi turistima omogućavao SpaceX uključivali bi samo kraće orbitiranje oko Zemlje u kapsuli Crew Dragon, no ono bi se događalo na visini dvostruko ili čak trostruko većoj od one na koju su išli svi dosadašnji putnici, kao i posjetitelji ISS-a. Radilo bi se, dakle, o orbiti na otprilike 800-1200 kilometara iznad Zemlje. Na njoj bi turisti u teoriji mogli provesti do pet dana, za koliko je Crew Dragon predviđen, no vjerojatnije je kako će putovanja trajati oko tri dana. U to vrijeme Zemlju će svemirski putnici obići 40-50 puta.

Cijena karte za ovo jedinstveno iskustvo nije javno objavljena, no šef Space Adventuresa je neslužbeno potvrdio kako bi ona trebala biti niža od 50 milijuna dolara. Ovisit će, kaže, o broju putnika, aranžmanu, posebnim željama turista i slično.