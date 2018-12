Virgin Galactic dotaknuo rub svemira i ispisao povijest

Sinoć je iznad američke pustinje Mojave ispisana nova stranica povijesti svemirskih letova s ljudskom posadom. Kompanija Virgin Galactic je, naime, svojom letjelicom s ljudskom posadom SpaceShipTwo uspjela "dotaknuti rub svemira" i tako postala prva privatna kompanija u svijetu kojoj je to uspjelo – pobijedivši pritom vrlo snažne konkurente, SpaceX Elona Muska i Blue Origin Jeffa Bezosa.

Suborbitalna svemirska letjelica marke SpaceShipTwo (imena VSS Unity) polijeće s tla prikačena na veliku matičnu letjelicu White Knight Two (imena VMS Eve), koja je podiže do visine od oko 13 kilometara. Tada slijedi odvajanje i paljenje raketnih motora na manjoj letjelici, namijenjenoj za prijevoz turista do ruba svemira. Let traje 10-ak minuta, a tijekom njega putnici lete brzinama od gotovo 3 Macha i osjećaju nekoliko minuta bestežinskog stanja.

Na jučerašnjem testiranju raketni motori na letjelici SpaceShipTwo radili su punu minutu i ponijeli pilota i kopilota do visine od 82,7 kilometara. Mark “Forger” Stucky i Frederick “CJ” Sturckow ovim su letom i službeno postali astronauti. Letom iznad 80 kilometara visine ostvarili su pravno na to da im Ratno zrakoplovstvo SAD-a dodijeli astronautski bedž, tzv. "krila", a u povijest su ušli i kao prvi kojima je to uspjelo nekom privatnom letjelicom.

SpaceShipTwo, welcome to space. — Virgin Galactic (@virgingalactic) December 13, 2018

Do sada je najviša postignuta visina za Virgin Galactic bila ona u srpanjskom testnom letu i iznosila je 52 kilometra. U narednim tjednima testiranja bi se trebala obaviti i na visinama od oko 100 kilometara (Karmanova crta), što je općeprihvaćena granica ruba svemira, i visina do koje su planirani turistički svemirski letovi. Oni bi, pak, prema sadašnjem planu trebali započeti već u ožujku, pa svi koji imaju od ranije kupljene ulaznice vrijedne 250.000 dolara mogu polako početi s pripremama.

Osnivač Virgina Sir Richard Branson bio je vrlo emotivan nakon prvog uspješnog svemirskog leta svoje kompanije, i u govoru okupljenim suradnicima znakovito je proglasio svemir – djevičanskim (virgin) teritorijem. Upravo on bi, podsjetimo, trebao biti jedan od putnika na prvom turističkom svemirskom letu svoje kompanije.