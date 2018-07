Virgin Galactic poslao letjelicu za svemirske turiste na 52 kilometra visine

Treći pokusni let svemirske letjelice VSS Unity uspješno je odrađen, što znači da smo još korak bliži svemirskom turizmu

Jedna od kompanija koje aktivno rade na svemirskim letovima za "obične" ljude (ako ti ljudi imaju 250.000 dolara) je Virgin Galactic u vlasništvu Sira Richarda Bransona. Uz Blue Origin Jeffa Bezosa oni su najdalje otišli u pripremama za lansiranje svemirskih turista na rub svemira, a ovoga su tjedna sa svojom letjelicom VSS Unity odradili i treći pokusni let, oborivši pritom svoj visinski rekord.

Ovoga je puta VSS Unity poletio do visine od 52 kilometra iznad Zemlje. Ova je letjelica lansirana sa zrakoplova VMS Eve na visini od 14 kilometara, te se potom vinula vertikalno u nebo brzinom od gotovo 2,5 Macha. U samo 42 sekunde ovakvog leta VSS Unity dosegao je spomenutu visinu, te tako službeno po prvi puta iz stratosfere ušao u mezosferu.

Nakon kratkog boravka u tom prostoru (koji su i sami piloti opisali kao nevjerojatan) svemirska se letjelica sigurno vratila na Zemlju i sletjela na pistu u pustinji Mojave. Virgin Galactic sada će prionuti na analizu podataka dobivenih u ovom letu i nastavit će se pripremati na nova testiranja, i vjerojatno, početak komercijalnih svemirskih letova u narednim mjesecima.

Kako bi se let zabilježio kao svemirski, potrebno će biti dosegnuti dvostruko veću visinu od one dohvaćene ovoga tjedna. Naime, dogovorna Kármánova crta koja označava rub svemira nalazi se na 100 kilometara visine. Na tu visinu Virgin Galactic planira prevoziti po šest putnika istovremeno, i omogućiti im nekoliko minuta iskustva gledanja Zemlje iz jedinstvene perspektive, te uz uvjete mikrogravitacije kakve su malobrojni ljudi do sada iskusili.