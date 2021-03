Virgin Galactic prikazao VSS Imagine, svemirski brod nove generacije

Virgin Galactic, jedna od kompanija koje se pripremaju na komercijalizaciju svemirskih letova za "obične" ljude, još uvijek nije počela s turističkim letovima na rub svemira. Do sada su odradili niz testiranja svojih letjelica, s manjim ili većim uspjehom, no putnici koji su platili 200 ili više tisuća dolara za svoje karte i dalje su na čekanju. Sljedeći korak prema prvim pravim turističkim letovima do visine od nešto iznad 100 kilometara bit će novi pokusni let njihove letjelice VSS Unity u svibnju.

No, prije nego se to dogodi, u Virgin Galacticu su danas otkrili planove za širenje flote svemirskih brodova kojima će turiste voziti na kratka, ali skupa svemirska putovanja. Ime nove letjelice je VSS Imagine, a spada u treću generaciju koju nazivaju Spaceship III, s ugrađenim mnogim poboljšanjima. Prije svega, ova se generacija ističe sjajnim trupom, načinjenim od novog materijala koji pruža bolju toplinsku izolaciju.

Cilj je 400 letova godišnje

VSS Imagine donosi i napredak s inženjerske i dizajnerske strane, načinjen je na modularnom principu, a njegova izvedba omogućit će letove uz manje odražavanja i samim time će skratiti vrijeme između letova. Na temelju novog dizajna i rezultata njegovih testiranja nastat će i sve buduće letjelice Virgin Galactica. Paralelno s testiranjem ove letjelice započet će i sklapanje nove, nazvane VSS Inspire, istog oblika i tipa.

Zajedno će ova dva svemirska broda, zajedno s budućom flotom, omogućiti ostvarivanje Virginovog dugoročnog cilja – 400 svemirskih letova godišnje u svakoj svemirskoj luci u kojoj će imati bazu. Jedna od njih, podsjećamo, bit će i u nama bliskoj Italiji.