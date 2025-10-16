Threads sada ima grupne razgovore

U budućim ažuriranjima očekuju se poboljšani alati za upravljanje pristiglom poštom te opcija dijeljenja poveznice za pridruživanje grupnom razgovoru, umjesto ručnog dodavanja svakog korisnika

Meta uvodi grupne razgovore u Threads, omogućujući tako korisnicima da se istovremeno dopisuju s više prijatelja u zajedničkom chatu. Kao što je to slučaj i na, primjerice, Instagramu, korisnici mogu stvoriti grupni razgovor tako da započnu pisanje nove poruke i dodaju do 50 osoba koje prate njihov profil na Threadsu.

Podrška za grupne razgovore trenutačno se postupno uvodi globalno, a glasnogovornik Mete, Alec Booker, potvrdio je za The Verge da će u Europskoj uniji stići tijekom sljedećih nekoliko dana, kada dolazi i opcija za individualne razgovore.

Threads do sada nije imao poruke u EU zbog strožih propisa o privatnosti i digitalnim tržištima, posebno Zakona o digitalnim tržištima (DMA) i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Meta je morala prilagoditi Threads kako bi spriječila automatsko dijeljenje korisničkih podataka između Threadsa, Instagrama i Facebooka, što europski zakoni strogo reguliraju.

Zbog toga su poruke u EU bile privremeno onemogućene, a sada se, zajedno s mogućnošću grupnog dopisivanja, postupno uvode nakon što je sustav usklađen s europskim pravilima.