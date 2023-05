TikTok je trenutno 11% vrjedniji od Facebooka

Otkako je u rujnu 2016. godine TikTok predstavljen svjetskoj javnosti, na razne mobilne uređaje je preuzet više od tri milijarde puta. Koliko je ova aplikacija popularna najbolje govori podatak kako je u razdoblju od siječnja pa sve do lipnja 2021. godine TikTok bio najviše preuzimana aplikacija koja nije igra te prva aplikacija koja nije povezana s Facebookom, a koja je prešla granicu od tri milijarde preuzimanja.

Ovo je samo jedan od ukupno 35 zanimljivih podataka koje je o TikToku prikupila analitička tvrtka business2community. Uglavnom koriste kvartalne izvještaje (linkovi na izvore nalaze se na njihovoj stranici), ali ne iz istog perioda.

Druga je da TikTok prema podacima za četvrti kvartal 2021. godine na dnevnoj bazi ima milijardu aktivnih korisnika koji u prosjeku odvajaju 46 minuta svog vremena kako bi provjerili što ima novoga, ili kako bi objavili vlastiti sadržaj.

Treća zanimljivost je da korisnici na TikToku u prosjeku po aktivnoj sesiji provode 11 minuta što ga čini vrlo popularnim. Naime, prema istim podacima (Q12022) korisnici Facebooka i Instagrama osjetno se kraće zadržavaju u ovim aplikacijama, u Facebooku u prosjeku oko 4,82 minute, a u Instagramu oko 7 minuta i 37 sekundi.

TikTok otkako je ušao u bespuća Interneta svakim danom, unatoč brojnim negodovanjima diljem svijeta ima sve više korisnika i čini se kako se u skorijoj budućnosti to neće promijeniti. Jedna projekcija govori kako će u Velikoj Britaniji do 2025. godine ovu društvenu mrežu koristiti 15 milijuna ljudi. To je ujedno i četvrta zanimljivost s popisa.

Peta je pak da korisnici dnevno TikTok na nekom od svojih uređaja TikTok otvore 19 puta u danu što je u usporedbi s Facebookom opet znatno više, naime, Facebook prema izvoru korisnici otvore samo osam puta u danu. Ostalih 30 zanimljivosti ukratko ćemo nabrojati u nastavku teksta u vidu popisa.

6. Prema podacima iz Q2 2023 83% korisnika je postavilo video na TikTok, što znači da u kreiranju sadržaja aktivno sudjeluje 830 milijuna korisnika.

7. Istraživanje iz lipnja 2022. godine na temelju 339 ispitanika u dobi od 14 do 64 godina (SAD i UK) pokazalo je kako 26% korisnika gleda sadržaje koji se prenose uživo.

8. TikTok je vrjedniji brend od Facebooka za 11%. Podaci iz Q1 2023 govore kako je vrijednost TikToka procijenjena na 65,7 milijardi USD, te kako je vrijednost Facebooka s ranijih 100 milijardi pala na 58,8 milijardi.

9. TikTok je vrjedniji i od Instagrama – i to za 65%. Procijenjena vrijednost Instagrama je „samo“ 33,48 milijardi USD.

10. TikTok video sadržaj dobiva više komentara nego Instagram Reels. Podaci iz Q4 2022 kažu i do 44% više.

11. TikTok premašuje Instagram Reels i po broju objavljenog sadržaja na mjesečnoj bazi. Prema podacima iz Q4 2022 2,3 puta je više sadržaja objavljeno na TikToku nego na Instagramovom Reelsu. U prosjeku korisnici TikToka tijekom mjeseca imaju 22,5 objava, dok korisnici Reelsa u istom razdoblju imaju samo 9,8 objava.

12. Mlađi korisnici (djeca u dobi od 4 do 18 godina) više preferiraju TikTok nego YouTube. Prema podacima iz Q4 2021 djeca provedu 62% više vremena na TikToku nego na YouTubeu. Ovi podaci se temelje na istraživanju na velikom broju ispitanika (400.000) provedenom u obiteljima s djecom starosti između 4 i 18 godina (Amerika, Britanija i Španjolska) u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

13. 63% TikTok korisnika nema račun na Twitteru, a njih 40% na Facebooku.

14. TikTok ima gotovo tri puta više ( 1 milijardu) dnevno aktivnih korisnika nego Snapchat (375 milijuna).

15. BeReal bi u budućnosti mogao svrgnuti TikTok s trona (barem što se Velike Britanije tiče). Podaci iz Q3 2022 govore kako u Velikoj Britaniji 31% korisnika društvenih mreža u dobi između 16 i 18 godina na dnevnoj bazi koristi BeReal, a na tjednoj njih 42%. U prvom kvartalu ove godine BeReal je imao 47,8 milijuna mjesečno aktivnih korisnika od kojih 13 milijuna aplikaciju koristi svaki dan.

16. Podaci iz Q2 2023 govore kako 60% korisnika TikToka pripada Generaciji Z, dok je milenijalaca oko 35%.

17. Korisnici iz SAD-a dobi između 10 i 19 godina čine 25% TikTokovih korisnika. S povećanjem starosne dobi korisnika u SAD-u opada i zainteresiranost za ovom aplikacijom. Korisnika dobi od 20 do 29 godina u SAD-u je 22,4%, a starijih od 50 godina, još manje, 11%.

18. Prema podacima iz Q1 2022 57% korisnika TikToka čine žene, a 43% muškarci.

19. Najveći broj korisnika TikTok ima u SAD-u – 135 milijuna, zatim u Indoneziji 99,07 milijuna, a u Brazilu 73,58 milijuna korisnika. Zanimljivo da prema ovom izvoru, u Velikoj Britaniji već sada ima 17.464,030 korisnika što se izravno kosi s četvrtom točkom prema kojoj je Velika Britanija trebala do 15 milijuna korisnika stići do 2025. godine, ali očito je popularnost ove društvene mreže učinila svoje.

20. Najpopularnija pjesma na TikToku u 2023. je pjesma od Celine Dion – I'm Alive koja je korištena u izradi 877 tisuća videa.

21. Pjesma Love You So (The King Khan & BBQ Show) je najviše „puštana“ pjesma na TikToku.

22. Najpopularniji hashtag je #fyp – generirao je više od 35 trilijuna pregleda za sadržaje u kojima je korišten.

23. Khabane Lame u 2023. godini je kreator s najviše pratitelja – 155,1 milijuna, druga je Charli D'Amelio s 150,1 milijun. Koji mjesec nakon provedenog istraživanja, brojke su se dodatno podebljale, tako na današnji dan Lame ima 157,8 milijuna pratitelja, a D'Amelio 150,6 milijuna.

24. Možda joj je titula kreatora s najvećim brojem pratitelja izostala, no titula najplaćenije kreatorice nije. Charli D'Amelio godišnje od TikToka zaradi 20 milijuna američkih dolara.

25. Pod ovom točkom se našao jedan kontroverzan podatak kako Amerikanci baš i ne vole TikTok, iako iz te zemlje dolazi najveći broj korisnika (vidi točku 19.). Prema anketi iz 2021. godine 34% odraslih ispitanika, ne voli TikTok (što se slaže s točkom 17.) Internetska anketa, koja je provedena u SAD-u od 29. listopada do 1. studenog 2021. s 2200 ispitanika u dobi od 18 godina i starijih, pokazala je da otprilike jedna trećina svih odraslih Amerikanaca ima nepovoljno mišljenje o TikToku, u usporedbi s 37% odraslih koji imaju pozitivnije mišljenje o aplikaciji.

26. Negativan stav prema TikToku u SAD-u nastavlja se i pod ovom točkom – prema anketi iz 2022. godine u kojoj je sudjelovalo 822 ispitanika, 68% roditelja se izjasnilo kako neodobravaju korištenje aplikacije od strane njihove djece bez njihovog nadzora.

27. TikTok se pokazao kao dobar alat za oglašavanje – prema istraživanju iz 2021. godine (250 ispitanika) 1 od 2 korisnika TikToka koji je pogledao neku reklamu koja je emitirana uživo, reklamirani proizvod će i kupiti.

28. Čak 55% korisnika TikToka, njih 550 milijuna, je tijekom 2021. godine direktno putem aplikacije kupilo neki proizvod nakon gledanja reklame.

29. TikTok je najpopularniji brend na TikToku – prema podacima iz Q2 2023 ima 62 milijuna pratitelja.

30. Istraživanje iz 2021. godine pokazalo je kako 70% korisnika voli kada brendovi osim sadržaja kreiraju i nove trendove i izazove u kojima korisnici mogu sudjelovati.

31. Još više korisnika voli (76%) kada brendovi sudjeluju u komentiranju sadržaja, jer smatraju da su brendovi koji objavljuju komentare dio TikTok zajednice.

32. Nimalo iznenađujuće, TikTok je šesta najpopularnija platforma za poslovni marketing (18%), Facebook i Instagram prema podacima iz 2022. još uvijek drže prvo i drugo mjesto s 90%, odnosno 79% marketinškog udjela. Na trećem, četvrtom i petom mjestu nalaze se LinkedIn sa 61%, YouTube sa 52% i Twitter sa 43%. Iza TikToka, na sedmom mjestu je Snapchat sa 4% udjela.

33. I dok je pod točkom 8 navedeno kako TikTok vrijedi 65,7 milijardi američkih dolara, neke projekcije iz Q2 2023 govore i o vrijednosti do 75 milijardi USD.

34. Prema anketi iz 2022. 25% Amerikanaca mlađih od 30 godina vijesti redovno pronalazi upravo na TikToku.

35. Za kraj – TikTok je u pojedinim državama zabranjen. U potpunosti je zabranjen u Indiji, Pakistanu i Afganistanu, dok je djelomičnu zabranu dobio u Sjedinjenim Državama, Kanadi, Tajvanu. Ne smije se koristiti ni na službenim i privatnim pametnim telefonima službenika Europske komisije zbog mogućnosti prikupljanja podataka o korisnicima ili promoviranja svojih interesa od strane kineske Vlade.