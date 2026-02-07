Zuckerberg se divio Appleu jer ne istražuje štetnost svojih platformi

Novi e-mailovi otkrivaju kako je Mark Zuckerberg 2021. predlagao da Meta smanji istraživanja o štetnosti svojih platformi, navodeći Apple kao uzor koji ne preuzima takvu odgovornost

Novoobjavljeni e-mailovi iz 2021. godine, koje je prvi uočio The Verge, otkrivaju kako je izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, predlagao da tvrtka provodi manje istraživanja o tome kako njezine platforme štete korisnicima. Kao model za takav pristup bizarno je naveo - Apple.

Ova interna komunikacija dogodila se nedugo nakon što je The Wall Street Journal objavio izvješće u kojem je otkriveno da je Meta bila itekako svjesna da je Instagram štetan za tinejdžerice te da je na tu temu provela detaljna interna istraživanja.

U kasnijem e-mailu upućenom Sheryl Sandberg, tadašnjoj operativnoj direktorici Mete i Nicku Cleggu, voditelju globalnih poslova, Zuckerberg je iznio tezu da bi Meta trebala raditi manje takvih proaktivnih istraživanja, navodeći Apple kao inspiraciju.

"Čini se da Apple, primjerice, ne proučava ništa od toga. Koliko shvaćam, nemaju nikoga tko pregledava ili moderira sadržaj i nemaju čak ni sustav za prijavu u iMessageu. Zauzeli su stav da je odgovornost samih ljudi što rade na platformi, a time što Apple nije preuzeo tu odgovornost na sebe, nisu stvorili ni osoblje ni mnoštvo studija koje bi ispitivale kompromise u njihovom pristupu. To im je iznenađujuće dobro uspjelo“, naveo je Zuckerberg.

Zuckerberg se također osvrnuo na Appleove planove za otkrivanje materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece (CSAM) pohranjenih na iCloudu, što je tvrtka najavila 2021. godine. Međutim, nakon oštrih reakcija zagovornika privatnosti, Apple je odustao od te inicijative. Prema Zuckerbergovom viđenju, dok se činilo da Apple izbjegava kritike, Meta se suočavala s više kritika jer prijavljuje više CSAM materijala, zbog čega se čini kao da takvog ponašanja ima više na njihovim platformama.

S druge strane, primijetio je, kada je Apple pokušao nešto poduzeti u vezi sa CSAM-om, bio je oštro kritiziran zbog toga, što ih može potaknuti da se još čvršće drže svog prvotnog pristupa „ne petljanja“ u sigurnost.

Nelogična usporedba

Ono što Zuckerberg, čini se, zanemaruje jest fundamentalna činjenica da Apple nije u poslu s društvenim mrežama. Meta upravlja s dvije najveće društvene mreže na svijetu, Facebookom i Instagramom i stoga bi trebala proaktivno istraživati kako te platforme utječu na korisnike. Njegova usporedba s iMessageom, platformom za razmjenu poruka s end-to-end enkripcijom, nema apsolutno nikakvog smisla jer se radi o alatu za privatnu komunikaciju, a ne o javnoj platformi za dijeljenje sadržaja.

Također, važno je napomenuti da Apple itekako nudi niz značajki za digitalnu dobrobit koje su razvijene na temelju istraživanja, uključujući Screen Time, alate za dječje račune, sigurnost u komunikaciji i druge mehanizme zaštite korisnika.