Meta ima nove pametne naočale za sportaše
Za sportaše koji bi htjeli imati pametne naočale, tu je sada model Oakley Meta Vanguard koji nudi mnoštvo pametnih funkcija
Meta je na nedavno održanoj konferenciji predstavila i pametne naočale za sportaše, Oakley Meta Vanguard. Riječ je o naočalama koje preuzimaju prepoznatljiv dizajn Oakleya te donose većinu funkcionalnosti druge generacije Metinih Ray-Ban naočala, uključujući pristup Metinom AI-u, snimanje videa u 3K rezoluciji pri 30 FPS-a i open-ear zvučnike.
Naime, ove naočale koriste leće Oakley Prizm dostupne u zlatnoj, crnoj, safirnoj i takozvanoj “road” varijanti. Ključna novost je 12-megapikselna ultraširoka kamera koja ima kut snimanja od 122°, smještena iznad oslonca za nos, što snimkama daje efekt pogleda iz prve osobe slično kao i na GoProu.
Valja istaknuti da su ovo inače prve Metine AI pametne naočale s IP67 certifikatom otpornosti na vodu i prašinu, a kako je riječ o sportskom modelu, tu je i integracija s Garminovim uređajima te Stravom. Deklarirana autonomija iznosi do 6 sati slušanja glazbe ili 9 sati opće upotrebe, dok kućište osigurava dodatnih 36 sati punjenja. Za punjenje do stotke potrebno je 75 minuta.
Od ostalih značajki, istaknimo podršku za Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 te ugrađenih pet mikrofona za kvalitetnija pozive i poboljšane zvučnike. Naočale kreću u prodaju 21. listopada po cijeni od 550 eura.