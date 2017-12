Free-to-play a ne Pay-to-win - 10 igara sa poštenim F2P modelom

Ako vas zanima čemu fama oko Battlefronta 2 i mikrotransakcija, uputite se ovdje. Ukoliko želite preskočiti EA-ov debakl na pravom ste mjestu. Slijedi par vrlo dobrih igara za koje nije potrebno odvojiti iznos u vrijednosti dječjeg doplatka za dva i pol djeteta ili mjesečne naknade za prijevoz na posao.

Dota 2

Free-to-play bez iznimke. Čak se i nagrađivani dokumentarac o Doti zove Free To Play. Da ne spominjemo da se radi o igri koja doslovno puni sportske arene. Jedino što se ovdje može kupiti su kozmetički dodaci koji nemaju utjecaja na gameplay. Ovo znači da svatko u cijelosti može isprobati što nudi jedan od najvažnijih MOBA naslova.

Team Fortress 2

Ako hoćeš šešir plati. Ako ne, slobodno igraj jednu od najboljih timskih pucačina ikada bez ograničenja. Valveova utjecajna pucačina objavljena prije čak deset godina je i dalje na listi najigranijih naslova na Steamu i to sa vrlo dobrim razlogom. Jedna od najprepoznatljivijih postava likova u bilo kojoj igri ikad. I na kraju i dalje nije jasno kojeg spola je Pyro? Ovo je jedina igra u kojoj vaš šešir zaslužuje šešir.

Warframe

Sve osim kozmetike je besplatno, a ponekad je i kozmetika besplatna. Zvuči kao oglas za dm iz paralelne dimenzije ali u Warframeu je uz, vrijedi priznati, ponekad grčevit grind moguće doći uistinu daleko bez trošenja novca. 26 milijuna registriranih korisnika, nebrojena poboljšanja od 2013. godine kada je igra objavljena i vitlanje katanama u ulozi cyberninje u kostimu sa glavom morskog psa čekićara.

Marvel Heroes Omega

Na žalost, baš prošlog tjedna je najavljeno da se serveri zatvaraju 31. prosinca. Ako volite stripove, super heroje i akcijske RPG-ove a praznih ste džepova, Marvel Heroes Omega je do sada bio najbolja preporuka. Sve likove je bilo moguće isprobati besplatno do levela 10, a ako se do tada odlučite za jednog omiljenog, moguće ga je bilo odmah kupiti sa iznosom virtualne valute koja se dobije pri registraciji korisničkog računa i potom igrati bez ograničenja. Još jednom, šteta. Bilo je dobro dok je trajalo ali Disney je raskinuo suradnju sa developerima i Marvel Heroes sada odlazi u povijest, no ipak ga vrijedi spomenuti kao jednog od istinskih free-to-play naslova.

Killer Instinct

Prvi borac je besplatan, a rotacija besplatnih boraca je tjedna. Za pristup punoj postavi boraca je ipak potrebno platiti. Vrijedi napomenuti i da je Killer Instict dostupan isključivo na Windows Storeu. Ipak, radi se o vrlo dobrom rebootu dobrog serijala i jednoj od vrlo rijetkih F2P borilačkih igara sa uistinu urnebesnom postavom boraca koja među ostalima uključuje vukodlaka, oronulog boksača u potrazi za starim danima slave i hibrida između čovjeka i velociraptora.

TERA Rising

TERA je isprva objavljena kao standardni MMORPG sa standardnim modelom mjesečne pretplate ali sa vanstandardnim sustavom interaktivne borbe. No, nakon što je broj pretplatnika pao, prešla je na F2P i to sa prilično poštenim modelom. Svi novi sadržaji su besplatni, nepoštenih prednosti nema osim nešto dužeg čekanja na cooldown za pristup raidovima i tamnicama, a jedina ograničenja se odnose na broj prostora u banci i na Auction Houseu. U usporedbi sa F2P modelom Star Wars:The Old Republica, u kojemu je potrebno platiti čak i za opciju trčanja punom brzinom, TERA i dalje predstavlja polagano odumirući tračak svjetlosti u pustari F2P MMORPG-ova.

Trackmania Nations Forever

Suludi simulator nezamislivih kaskaderskih zahvata u kojemu nije potrebno savladati protivničke vozače već ukrotiti samu stazu. Trackmania Nations Forever uključuje level editor što znači da postoji gotovo neograničen broj dijaboličnih staza kreiranih od strane podjednako dijaboličnih igrača za čije usavršavanje su potrebne stotine i stotine sati. Sve ovo je besplatno ali je i čisto arkadno ludilo u kojemu se lupinzi, odskočne rampe i fizički nemogući skokovi stapaju sa ubrzanjem od otprilike pola sekunde do stotke.

Path of Exile

Nije potrebno platiti ništa. Mjesečne pretplate nema. Sve ekspanzije i DLC-ovi su besplatni, kao i sve rase, klase i uostalom sve ostalo potrebno za puno iskustvo, Jedino ograničenje ovdje se odnosi na prostor za pohranu u banci i kozmetičke dodatke koji su ujedno jedino što se prodaje kroz mikrotransakcije. Path of Exile je objavljen 2013. godine a developeri iz Grinding Gear Gamesa ga redovito osvježavaju novim sadržajima. Najnovija ekspanzija imena War for the Atlas je objavljena prošlog tjedna. Radi se o definitivno najboljem klonu Diabla sa zastrašujuće opsežnim skill tree sustavom i nevjerovatno velikodušnim F2P modelom u kojemu nije potrebno potrošiti doslovno ništa za uživanje u satima i satima bezočnog klanja svega na što je moguće kliknuti.

Duelyst

Izostavimo Hearthstone na trenutak budući da ipak nije jedini TCG trenutno dostupan po F2P modelu. Duelyst je i dalje relativno mlad naslov sa manjom bazom igrača ali to ujedno znači da je još uvijek dovoljno fleksibilan da ponudi ozbiljne nagrade za one koji nisu spremni odvojiti novac za nove karte. Svakodnevna besplatna karta i redovni daily quest sustav sa primamljujućim nagradama su trenutno dovoljni za uspon u rang možda ne najelitnijih ali barem prokleto dobrih igrača. Naravno, ovisno o vještini i sposobnosti za taktiziranje.

Unreal Tournament

M-m-m-monster kill! Deveti nastavak Unreala još uvijek nije dovršen no po izlasku će biti dostupan potpuno besplatno. Ovo je i za očekivati budući da je cijeli source kod igre već objavljen na GitHubu a cjelokupni razvoj se oslanja na crowdfunding. Unreal Tournament ostaje nešto na čemu su radovi u tijeku no tvorci iz Epic Gamesa su već najavili da Unreal Tournament neće biti free-to-play već jednostavno free. Barem teoretski, zarada bi se trebala ostvarivati kroz marketplace na kojemu će igrači, developeri, modderi i svi ostali moći ili prodavati ili jednostavno besplatno dijeliti dodatne sadržaje. Živi bili pa vidjeli.

Koji je po vama najbolji F2P naslov? Glasajte do mile volje i oglasite se u komentarima ukoliko smo nešto preskočili.