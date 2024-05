Novi Call of Duty će od prvog dana biti besplatan za pretplatnike na Game Pass

Među nekoliko profitabilnih franšiza koje su pale u ruke Microsofta nakon prošlogodišnjeg preuzimanja Activisiona, bez ikakve sumnje najistaknutiji je Call of Duty. Ovaj serijal godinama okreće milijuna dolara, no ako se nakratko vratimo u prošlost, prisjetit ćemo se kako su Activision i Sony imali dogovor prema kojem su igrači na PlayStationu imali mjesec dana ekskluzivnosti prije no što su se nova izdanja i dodaci pojavili na ostalim platformama. Tijekom pregovora o preuzimanju Activisiona, Microsoft je morao jamčiti kako Call of Duty neće pretvoriti u ekskluzivu za Xbox i tek nakon što je uspio uvjeriti razne komisije da se to neće dogoditi, odobrena mu je kupnja.

Istina, Microsoft će ispoštovati danu riječ, no prema provjerenim izvorima The Wall Street Journala, u lipnju će najaviti veliku promjenu vezanu uz ovaj serijal. Naime, ukoliko su informacije točne, novi Call of Duty će od prvog dana biti sastavni dio Game Passa, odnosno bit će besplatan za pretplatnike bez obzira igraju li na Xboxu ili PC-ju, što je svakako dobra vijest za sve.

Obzirom da je Game Pass kao pretplatnički servis daleko slabiji od PSN-a, te da o prodajnim rezultatima PlayStationa 5, Xbox Series X|S može samo sanjati, ovakav potez Microsofta koji u posljednje vrijeme sve više ulaže u njih nimalo ne čudi, no kao i uvijek kada je riječ o informacijama "ispod pulta", pričekajmo službenu objavu prije otvaranja šampanjca.