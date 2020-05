Novi Paper Mario, datum izlaska za Crusader Kings 3, Fallout 76 besplatan za igranje i druge novosti

Osim što su Epic Games i Rockstar razveselili igrače koji nisu do sada nabavili Grand Theft Auto V, neki drugi izdavači i timovi objavili su novosti koje bi ih mogle obradovati. Nintendo je bez prethodnih najava odlučio predstaviti novu igru u serijalu Paper Mario i reći kada će je vlasnici Switcha moći zaigrati. Konačno smo dobili smo prikaz za Ghost of Tsushima i vidjeli što to već godinama Sucker Punch sprema. Paradox je sigurno usrećio ljubitelje strategija objavom datuma izlaska za Crusader Kings III, a Ubisoft nam je poručio da će Assassin's Creed Valhalla nuditi razne opcije uljepšavanja glavnog lika. Za kraj je ostala Bethesda koja je pripremila promociju za Fallout 76 i usput objavila planove koji imaju za ostatak godine i sadržaje koje će ubaciti.

Nintendo najavio Paper Mario: The Origami King

Dok drugi izdavači malo po malo najavljuju stvari ili nam najprije pripreme najavu najave, Nintendo je odlučio iz vedra neba najaviti, pokazati gameplay i objaviti datum izlaska za novu igru u serijalu Paper Mario. Ljubitelji papirnatog izdanja vodoinstalatera najnoviji nastavak mogli su zaigrati za Wii U prije četiri godine, a 17. srpnja moći će vidjeti što krije The Origami King.

Upravo će iz tog prijašnjeg nastavka igra zadržati izgled, dok će borba biti drugačija – Mario će moći rotirati okrugli pod i napadati linije neprijatelja, ali broj poteza i vrijeme koje ćete imati za izvođenje akcija bit će ograničen. Osim toga, mnogima dragi brkati gospodin imat će pristup novim vještinama, kao što su 1,000-Fold Arms s kojima će interakcija s okruženjem i rješavanje zagonetki biti zanimljivo.

One koje zanima priča, kratak opis glasi ovako: “Kraljevstvo je poharala origami prijetnja! Pridružite se Mariu i novoj partnerici Oliviji, pronađite nove saveznike, kao što su Bowser i Toads, i porazite zle Folded Soldiers”. Nintendo je već pripremio službene stranice i otvorio predbilježbe, pa bacite oko ako ste zainteresirani.

Pokazano 18 minuta gameplayja za Ghost of Tsushima

Kao što nam je prekjučer bilo rečeno, Sony je novu State of Play prezentaciju u potpunosti posvetio akcijskoj igri Ghost of Tsushima. Novi naslov na kojem već dugo radi razvojni tim Sucker Punch stiže za malo više od dva mjeseca, a sada smo konačno dobili priliku vidjeti kako će to sve izgledati.

Do sada smo znali da ćemo u feudalnom Japanu pratiti Samuraja koji će se boriti protiv invazije Mongola, donositi teške odluke i mnogo se šuljati, ali nismo imali priliku vidjeti korisničko sučelje, ni kako sama borba funkcionira. To se promijenilo, pa smo najprije dobili informacije o tome kako ćemo svijet istraživati, zatim prikaz dvije vrste borbe (protagonist kao Samuraj i protagonist kao titularni Ghost koji se bori koristeći „prljave trikove“ i šuljanje), kratko pojašnjenje o tome kako ćemo Jina oblačiti i kako ovisno o tome što nosi ima različite vještine, prikaz Photo moda, opciju paljenja japanske glume od početka igre kao i posebne modove izgleda igre za one koji žele kinematografski pristup.

Ghost of Tsushima je od samog početka izgledao veoma dobro, a ovaj prikaz je potvrdio da Sucker Punch ima dobre ideje. Borba se vjerojatno neće dopasti svima – na prvi pogled izgleda kao QTE, ali ćemo se za konačan sud sami morati uvjeriti. Na kraju prezentacije je jedan od članova tima rekao da je ovo bio samo mali dio onoga što nam imaju za pokazati, pa ćemo uskoro vidjeti što još imaju na umu. Ova akcijska igra izlazi 17. srpnja, a ako ste zainteresirani, bacite oko na službene stranice.

Crusader Kings 3 dobio datum izlaska

Ako pitate ljubitelje grand strategy žanra i iskustava koje priprema Paradox Interactive, mnogi će vam reći da ne može bolje od Crusader Kingsa II. Zbog toga se pitaju što to točno ovaj razvojni tim poznat po strategijama može napraviti u Crusader Kings III. Novu igru najavili su u listopadu prošle godine i obećali opsežnije, bolje, kompleksnije, hrpu mogućnosti i sve poboljšano u odnosu na ono što ste navikli u prijašnjem nastavku koji je osam godina od izlaska dobivao nova proširenja.

Danas smo dobili novi trailer, a uz njega je Paradox objavio i datum izlaska. Pokušaj osnivanja i uspješnog vođenja carstva kroz nekoliko stoljeća moći ćete započeti na računalima 1. rujna ove godine, a već sada svi oni koji žele mogu kupiti igru. Izdavač je pripremio dvije verzije – običnu za 49,99 eura i Royal za 74,99 eura. Neovisno za koju se odlučite, ako odradite predbilježbe dobit ćete Holy Roman Empire kozmetičke dodatke za svoje vladare, seljake i vojne jedinice, dok Royal verzija uz osnovnu igru uključuje Expansion Pass s četiri dodatka koji će izaći naknadno. Opcije koje se trenutno nude jesu Paradox Store, Microsoft Store i Steam, a sve ostalo što je do sada objavljeno o igri možete proučiti na ovim stranicama.

Assassin’s Creed Valhalla dat će vam razne opcije za ukrašavanje likova

Iako Ubisoft nije bio spreman pokazati gameplay za novu igru u serijalu Assassin's Creed, stalno otkrivaju nove detalje o njoj. Ovog puta su odlučili malo više popričati o mogućnostima uljepšavanja glavnog lika. Kao i u prijašnjem nastavku, možete birati hoće li Eivor biti muškarac ili žena, a kada Valhalla postane dostupna, imat ćete više opcija za mijenjanje izgleda.

Razvojni tim imao je potrebu reći da ćete uz ratničke boje i tetovaže moći birati boju kose i brade. Oni koji vole obrasla lica i, pretpostavljamo, odaberu muškog Eivora ići će korak dalje i birati izgled i stil dlaka. Primjedbe oko toga da u prethodna dva nastavka nije bilo baš tipičnih Assassin's Creed poteza i šuljanja tim je čuo, pa ćete tako opet ručno navlačiti kapuljaču preko glave i moći koristiti Hidden Blade za egzekuciju protivnika nakon šuljanja. Također, na Vikinškim avanturama će vas pratiti gavran imena Synin, a pomoći će vam sa skeniranjem područja i zapravo služiti kao dron.

Assassin's Creed Valhalla najavljen je za zimsko razdoblje ove godine i u izradi je za PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X. Ubisoft je do sada pokazao dva trailera, a vjerujemo da ćemo konkretan prikaz dobiti za vrijeme njihove prezentacije Ubisoft Forward 12. srpnja, koju su prije par dana najavili. Do tada možete pratiti službene stranice ako želite biti u toku sa svime što tim objavljuje.

Fallout 76 besplatan za isprobavanje, Bethesda najavila Season Pass

Oni koji su već odigrali GTA V i nije im primamljiva Epicova ponuda, mogu ovog vikenda besplatno isprobati Fallout 76. Bethesda je pripremila promotivni period za sve tri verzije igre – PC, PlayStation 4 i Xbox One – a post-apokaliptično okruženje, koje je od nedavno malo življe zbog Wastelanders NPC nadogradnje, možete istražiti do ponedjeljeka. Ipak, imajte na umu da ako igrate na konzolama morate plaćati Xbox Live Gold ili PlayStation Plus pretplate za igranje. Sve ono što napravite u igri bit će vam spremljeno ako se odlučite na kupovinu cijele igre.

Ovo nije jedina novost koju je Bethesda imala za podijeliti za Fallout 76. Putem službenog bloga objavili su detalje o planovima za 2020. godinu, a prva velika promjena je ubacivanje sezona, odnosno Season Passa u obliku koji se može vidjeti u igrama kao što su Fortnite i Apex Legends.

Ovime se mijenja dosadašnji način skupljanja Atom Poinsta s kojima su igrači unutar Atomic Shopa mogli kupovati kozmetičke i quality-of-life dodatke za igru. Nova valuta sada se zove S.C.O.R.E. i rang ćete dizati rješavanjem raznih izazova. Razvojni tim kaže da će oni biti lakši i manje komplicirani za rješavanje, pa bi novi sustav trebao olakšati život igračima.

Ova promjena i još nekoliko drugih zamišljene su za ljeto, dok će na jesen Bethesda balansirati neprijatelje i levele. Za zimu su najavili povratak poznate frakcije Brotherhood of Steel i ekspanziju veličine Wastelandersa koja će uz njih donijeti i hrpu novih questova, kao i NPC-jeve.

Bethesdi je trebalo više od godine i pol da svoju prvu online igru u svijetu Fallouta dovede donekle u red, a čini se da nemaju namjeru odustati i da žele igračima pružiti iskustvo koje je trebalo biti dostupno od početka. Sve što vas zanima za Fallout 76 možete pročitati ovdje, a ako igrate na računalima i ne želite preuzimati Bethesdin launcher, za besplatno isprobavanje zaputite se na Steam.