Obnovljena verzija odlične akcijske avanture The Last of Us službeno najavljena, stiže već u rujnu

Nakon mnogo nagađanja, ekipa Naughty Doga je i službeno potvrdila kako 2. rujna izlazi The Last of Us remake za PlayStation 5, a nešto kasnije bit će dostupan i na PC-u

Jedna od ponajboljih ekskluziva za PlayStation je svakako The Last of Us koji je do sada iznjedrio dva nastavka, a ekipa Naughty Doga je iskoristila Summer Games Fest kako bi nas informirala o novostima koje su napokon spremni podijeliti. Među prvima je podatak kako je The Last of Us Part II ovog proljeća premašio brojku od 10 milijuna prodanih primjeraka, što je, uzmemo li u obzir da je objavljen samo za PlayStation prije dvije godine, rezultat vrijedan pažnje. Autori su dakako zahvalni na podršci igrača, te kažu kako predano rade na multiplayer komponenti koju fanovi zahtijevaju još od izlaska prvog dijela.

Time su praktički potvrdili ranije glasine, a obzirom da se radi o iznimno ambicioznom projektu, objavit će ga kao samostalnu igru umjesto pukog dodatka. Ovaj dio izvješća završavaju riječima kako će dodatne detalje o svemu objaviti iduće godine, što znači da ćemo za ratovanje među frakcijama ovog svijeta još morati malo pričekati.

Isto vrijedi i za televizijski serijal The Last of Us čija će se prva sezona početi prikazivati tek u 2023., no kako ističu u Naughty Dogu, sve se odvija prema planu, a ekipi su se pridružili Ashley Johnson i Troy Baker, Ellie i Joel iz igara koji su u televizijskoj preradi dobili neke od važnijih uloga, iako ne i naslovne. Kako znamo, u istoj je uloga Ellie pripala Belli Ramsey koja se proslavila u seriji Game of Thrones, dok je Pedro Pascal, kojeg ne treba posebno predstavljati, zadužen za utjelovljenje Joela.

I napokon dolazimo do glavnog dijela ove objave, najave obnovljenog izdanja The Last of Usa koji je izvorno objavljen prije devet godina za PlayStation 3, te je odmah stekao masu fanova. O remakeu, koji nosi službeni naziv The Last of Us Part I, se dugo šuškalo, ne bez osnova očito, obzirom da su developeri objavili kako isti na PlayStation 5 stiže već 2. rujna, a na naše veliko zadovoljstvo, inačica za PC će se pojaviti ubrzo nakon toga.

U novom izdanju nas očekuje modernizirana igrivost, poboljšane kontrole, kao i osuvremenjena grafika sukladno moćnom hardveru PlayStationa 5, odnosno današnjih računala. Usporedo s promotivnim video zapisom, otvorene su i predbilježbe za osnovno i Digital Deluxe izdanje što je zadovoljstvo koje će vas koštati 599, odnosno 679 kuna.