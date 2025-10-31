Dionice Getty Imagesa skočile 50% nakon dogovora s AI startupom Perplexity

Getty Images i AI startup Perplexity potpisali su višegodišnji ugovor o licenciranju, što je lansiralo cijenu dionica Gettyja za više od 50%. Ovaj sporazum bi mogao imati dalekosežne posljedice

Svijet tehnologije i financija danas je iznenadila vijest o strateškom partnerstvu između fotodistributera Getty Images i AI startupa Perplexity. Kako prenosi Economic Times, reakcija tržišta bila je trenutačna i eksplozivna – dionice Gettyja (GETY) na njujorškoj burzi porasle su za više od 50 posto.

Globalni višegodišnji ugovor o licenciranju omogućit će tvrtki Perplexity AI korištenje goleme biblioteke kreativnih i uredničkih fotografija Getty Imagesa unutar svojih alata za pretraživanje i otkrivanje informacija. Prema uvjetima sporazuma, Perplexity će integrirati API tehnologiju Gettyja izravno u svoje radne procese. Korisnicima će to omogućiti pristup premium vizualima, ali uz jednu ključnu razliku u odnosu na dosadašnju praksu AI modela – poboljšano i jasno navođenje izvora i autora fotografija.

Ovaj potez dolazi u vrijeme pojačanih tenzija i pravnih bitki oko korištenja sadržaja zaštićenog autorskim pravima za treniranje i rad AI modela. Upravo je Getty Images, koji posjeduje i platforme poput iStocka i Unsplasha, ranije podigao tužbu protiv tvrtke Stability AI zbog neovlaštenog "struganja" (scraping) milijuna slika s njihovih servisa. S druge strane, ni Perplexity nije izostavljen u sudskim procesima; suočio se s tužbama istaknutih izdavača poput japanskih Nikkei i Asahi Shimbun. Kao odgovor na to, startup je uveo model dijeljenja prihoda, sklapajući partnerstva s medijskim kućama kao što su TIME i Der Spiegel.

Sporazum uključuje i obvezu Perplexityja da će uz slike prikazivati podatke o autoru i izravne poveznice na izvor. Cilj je educirati korisnike o važnosti i pravilnoj upotrebi licenciranog sadržaja, što predstavlja značajan korak prema odgovornijoj primjeni umjetne inteligencije.

Ova suradnja signalizira širi trend u kojem AI tvrtke napuštaju sivu zonu i okreću se licenciranju sadržaja. Time ne samo da osiguravaju pristup kvalitetnim podacima i izbjegavaju skupe tužbe, već i poštuju intelektualno vlasništvo te stvaraju nove izvore prihoda za kreatore i vlasnike sadržaja.