Zabrana mobitela u školama sama po sebi ne poboljšava mentalno zdravlje djece

Još jedna opsežna studija bavila se zabranom mobitela u školama i utjecajem tog propisa na učenike. Studija je provedena na Sveučilištu u Birminghamu, a obuhvatila je 30 škola diljem Engleske, od kojih je 20 uvelo restriktivne mjere i ne dozvoljava nikakvo korištenje mobitela u školi, dok je preostalih 10 dozvolilo tek rekreativno korištenje mobitela tijekom odmora. Promatrani su rezultati 1.227 učenika u dobi između 12 i 15 godina te su ocjenjivani njihovo mentalno zdravlje i školski uspjeh.

Mjere moraju biti sveobuhvatne

Ova je promatračka studija polazila od premise da adolescenti koji više koriste mobitele prijavljuju lošiju kvalitetu sna, bilježe manju fizičku aktivnost, ali i slabije ocjene u školi. Kako bi se to promijenilo, brojne su obrazovne institucije uvele blaže ili strože zabrane korištenja mobitela na području škole, nadajući se da će to popraviti situaciju. Međutim, barem prema ovim rezultatima – te mjere same po sebi nemaju učinka.

Ispitanici iz škola sa strožim pravilima manje su tijekom radnog tjedna i vremena provedenog u školi koristili mobitele i bili aktivni na društvenim mrežama, ali su to nadoknadili u ostatku vremena – pa se vrijeme provedeno uz mobitele tijekom tjedna ili vikenda nije značajno razlikovalo od onoga koje su tako proveli učenici iz škola bez stroge zabrane. Zaključci studije ne pružaju dokaze da bi politike zabrane u trenutačnom obliku imale pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje učenika.

Istraživači poručuju da je time pokazano da isključivo zabrana mobitela u školama nije dovoljna da bi se poništio negativan utjecaj na zdravlje i dobrobit adolescenata. Oni ne sugeriraju da bi zabrane trebalo ukinuti, već da se škole moraju fokusirati na to kako smanjiti izloženost djece i mladih mobitelima, a ne se koncentrirati samo na zabrane tijekom nastave.

Prva je to studija ovog tipa, a njezini zaključci djelomično su potvrdili ono što se zna iz ranijih istraživanja: Više vremena provedenoga na mobitelu dovodi do lošijeg mentalnog zdravlja, manje sna i slabijeg akademskog uspjeha te više problematičnog ponašanja u učionici. Zabrane, pak, kao izolirana mjera te probleme neće riješiti, poruka je istraživača iz Birminghama. "Moramo učiniti više od puke zabrane mobitela u školama", kažu, pozivajući na holistički pristup koji bi rezultirao općim smanjenjem vremena koje učenici provode uz mobitele. Njihova je studija objavljena u časopisu Lancet.