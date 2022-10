Najbolji jefini mobiteli do 300 eura u novom Bugu

Među najznačajnijim listopadskim događajima u svijetu hardveraša bilo je predstavljanje nove generacije AMD-ovih procesora Ryzen 9, Ryzen 7 i Ryzen 5 serije 7000, koji su nastali u 5-nanometarskom TSMC-jevom procesu za CPU pločice i 6-nanometarskom za I/O pločicu. No za korisnike će biti daleko zanimljivija, opipljiva izvanjska promjena, koju će lako uočiti svatko čim prvi put vidi nove procesore, makar i na slici – više nemaju nožice s donje strane!

To znači da se radi o kompletnom prelasku na novu platformu, koja uključuje i matične ploče s novim LGA tipom ležišta za procesor, te definitivni prelazak na DDR5 memoriju. U recenziji najnovijih AMD-ovih procesora kolega Denis Arunović objasnio je kako su svi dosadašnji stolni Ryzeni koristili Socket AM4, pa je, uz korištenje odgovarajućeg BIOS-a, vlasnik ploče koja je predstavljena s prvom generacijom procesora mogao sve dosad napraviti nadogradnju na neki od Ryzena iz serije 5000. No, nakon pet godina od svog predstavljanja, Socket AM4 više jednostavno ne može pratiti napredak ostatka tehnologije, u prvom redu migraciju na moderniji memorijski standard DDR5. Novi utor nazvan je, a kako bi drugačije, Socket AM5, i ono najbitnije – za razliku od svojeg prethodnika i svih ostalih AMD-ovih stolnih utora dosad, riječ je o već spomenutom LGA, a ne FPGA utoru. Takav tip utora, kod kojeg su pinovi ugrađeni u utor, a ne na procesor, Intel koristi već više od 15 godina, no i AMD ih je već imao u svojoj ponudi, ali samo za procesore namijenjene poslužiteljima EPYC te Ryzenima Threadripper.

Uobičajeno je da se paralelno s promjenom socketa za procesore nove generacije na tržištu pojave i brojne nove matične ploče , pa tako već u ovom broju imamo recenziju i dvije Socket AM5 ploče, jednu od Asusa (ROG Crosshair X670E Hero), a drugu od Gigabytea (X670E Aorus Master). Kako to već biva, proizvođači odmah u startu žele impresionirati potencijalne korisnike, tako da smo na test dobili prestižne modele, namijenjene zahtjevnim kupcima, a to u prijevodu znači da će imati paprenu cijenu. No, doista su impresivne, to im nitko ne može osporiti, vidjet ćete to i sami…

U svijetu mobitela najviše pozornosti dobivaju ekstremna rješenja. Proizvođači su, tragajući za nekom osebujnošću i izvedbom koja će ih razlikovati od konkurencije, zabrazdili s pretjerivanjem. Bilo da se radi o kamerama sa stotinama megapiksela, preklapanjima prema van, unutra, dolje ili gore, ugradnji hardvera koji donosi performanse usporedive s igraćim konzolama, rezultat svega toga je da mobiteli postaju sve skuplji i skuplji. U praksi, pak, 90%, ako ne i više, potreba prosječnog korisnika mogu zadovoljiti i daleko jeftiniji modeli, pa smo se za ovomjesečnu temu broja odlučili upustiti u potragu baš za takvima, jeftinim, a dobrim mobitelima. Procijenili smo da je razumno granicu postaviti na nekih 300 eura, što je u praksi značilo da je većina testiranih mobitela imala cijenu ispod 240 eura (odnosno 1.800 kuna, ako vam je tako lakše snaći se). Ukupno ih je recenzirano 12, pa ako mislite iskoristiti Crni petak za kupnju, upravo su to modeli koji tada budu još jeftiniji.

Među brojnim hardverskim tekstovima spomenuo bih detaljan prikaz NAS-a Synology DS220+, namijenjenog SOHO i poslovnim korisnicima, a svima kojima je takva vrsta zaštite podataka potrebna, bit će posebno korisna i srodna softverska tema Synology Active Backup, u kojoj su opisane mogućnosti tog besplatnog seta alata za upravljanje mrežnim backupom.

Ako imate neke osjetljive podatke na računalu koje dajte nekom drugom na korištenje vjerojatno se pitate - kako ih se pouzdano riješiti? A možda ste u potpuno drugoj situaciji - obrisali ste nešto i naknadno shvatili da vam to još treba? Imamo temu koja na jednom mjestu objedinjuje tu problematiku i daje savjete svima koji se nađu u jednoj ili drugoj situaciji. uz pregled softverskih alata koji će vam poslužiti u postupku brisanja (ili povratka nehotice obrisanih podataka).

Kompletan sadržaj novog broja možete saznati na stranici broja 360, koji je već dostupan pretplatnicima, a na kioscima je od subote.

Iskoristio bih ovu priliku pa za sljedeći broj, Bug u prosincu, najavio atraktivnu nagradnu igru za čitatelje, pa nemojte taj broj propustiti. Ako uspijemo realizirati sve što planiramo, bit će u tom broju još dodatnih iznenađenja!

Chicago se posljednjih godina nametnuo kao drugi najveći tehnološki epicentar Amerike, pa ga je Petric posjetio i u kolumni otkrio koliko strah od rata razara američku IT industriju…

AMD Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X i Ryzen 7950X – cijela obitelj na okupu, našla se i na našem testu