Nestvarno jeftini prijenosnici

U svibanjskom Bugu bavimo se laptopima jeftinijim od 500 eura. Odnosno, još točnije - testirali smo ih 13 s cijenama od 380 do 499 eura. Tradicionalno za ovo doba godine pripremili smo opširni vodič za buduće studente raznih informatičkih smjerova

Sve pomalo poskupljuje, što zbog inflacije, a što zbog rasta proizvodnih troškova. U takvoj situaciji posebno je izazovno baviti se uređajima koji se svrstavaju među najjeftinije u svojoj kategoriji, a mi smo odlučili ovaj mjesec istražiti kakva je situacija s najjeftinijim laptopima. Posljednji put u fokusu bili su nam u listopadu 2020.; svašta se u međuvremenu dogodilo, i pitali smo se kakva će nas uopće dočekati situacija na tržištu. Cjenovnu granicu postavili smo na 500 eura (prošli put bila je na 3.500 kn), i na naše ugodno iznenađenje, uspjeli smo prikupiti identičan broja prijenosnika kao i 2020. – točno 13 komada!

Kako je to već uobičajeno, niti jedan od pristiglih laptopa nije došao s instaliranim Windowsima, uglavnom su imali samo FreeDOS, tek poneki Ubuntu. Potpuno razumljivo, jer i to je jedan od načina kako im održati što nižu prodajnu cijenu. Već nam je postalo normalno da su cijene malo solidnijih mobitela identične prosječnim laptopima, pa je veliki uspjeh proizvođača računala da uspijevaju pronaći računicu za zadržavanje u asortimanu laptope s tako niskim cijenama. Konkretno, kad je riječ o modelima koje smo dobili na testiranje, cijene su im bile od 380 do 499 eura (tri su bila ispod 400 eura).

Vodič za buduće brucoše objavljujemo svakog proljeća, kako bismo pomogli u pronalaženju prave adrese onima koji su odlučili studirati neki od informatičkih smjerova, Str. 124

Tradicionalno u ovo doba godine objavljujemo naš veliki vodič za buduće brucoše, u kojem predstavljamo studijske programe u području informatike. Za one koji se pitaju što se može novo očekivati u odnosu na prethodne preglede, u uvodnom tekstu autor to pojašnjava, navodeći kako je tržište obrazovanja vrlo dinamično. Obrazovne institucije često osmišljavaju nove programe za kojima postoji potražnja, ili, pak, gase postojeće, koji su im se pokazali neprofitabilnima. Kada se malo pažljivije prouči ponuda, dođe se do zaključka kako hrvatski fakulteti i učilišta konstantno unapređuju svoje postojeće studijske programe tako da osmišljavaju nove, modernije kolegije te tako prate tržište i ono što poslodavci žele. Prije nekoliko godina nismo mogli niti zamisliti da će među studijskim programima na domaćim sveučilištima postojati, primjerice, blockchain, IoT, razvoj računalnih igara, automobilsko inženjerstvo, razvoj mobilnih aplikacija, i sl. Danas su takvi informatički smjerovi na hrvatskim fakultetima sasvim uobičajeni.

I ovaj mjesec imamo obilje hardverskih recenzija, pa spomenimo barem one koje nose neko od naših priznanja: Intel NUC 13 Extreme, kompaktno, a snažno računalo, dobilo je nagradu za inovaciju, kao i procesor AMD Ryzen 9 7950X3D, za kojeg su testovi pokazali da ima iznimne performanse u igrama, ali i u drugim zahtjevnim aplikacijama; headset za igrače HyperX Cloud Core Wireless dobio je, potpuno zasluženo, best buy oznaku, kao i Argon Audio SA1, integrirano stereo pojačalo, a također i jeftini DAC iFi Audio Uno; vrhunske hi-fi slušalice Sennheiser HD 660 S 2 mogu se pohvaliti Bugovom preporukom (recenzirao ih je Davor, i doista je bio oduševljen).

Među neobičnijim uređajima koje smo recenzirali za ovaj broj istaknuo bih Mountain MacroPad i DisplayPad. Radi se o dodacima za tipkovnice – MacroPad je modul s 12 posve konfigurabilnih, pozadinski osvijetljenih tipki, a DisplayPad je modul koji sadrži 12 tipki, samo što se ispod njih nalaze ekrani. Jedan i drugi dodatak prirodno se uklapaju s Mountainovim vlastitim tipkovnicama, no kako za rad koriste USB sučelje, nije nikakav problem upariti ih s bilo kojim računalom, bez obzira na to koje periferije na njemu koristili.

O primjeni umjetne inteligencije govori se na sve strane, i mi smo već ove godine tome posvetili više velikih tema, a pripremamo puno toga za sljedeće mjesece. U ovom broju imamo osvrt na Bing, Microsoftovu internetsku tražilicu, osnaženu AI dodacima. Do prije nekoliko mjeseci, ne bi valjda bilo sigurnije oklade na svijetu od tvrdnje kako vodeću tržišnu poziciju Googleova pretraživača nitko ne može ugroziti, ali dogodilo se čudo – Bing je postao apsolutni hit, i svaki dan mu dramatično raste popularnost. I ono najbitnije, a za Google najbolnije, Bing (koji možete koristiti na razne načine) puno je više od internetske tražilice – uz chat koji se bazira na ChatGPT-u, već sada nudi i mogućnost generiranja slika koristeći DALL-E kroz Bing Image Creator. Svakodnevno slušam, ponajviše od mlađe ekipe, kako neke dosadne rutinske zadatke sada tako lako rješavaju uz pomoć ChatGPT-a. Većini nas tek predstoji vrijeme otkrivanja kakve sve mogućnosti nam nude alati koje već imamo pred sobom.

Detaljlniji pogleda na sadržaj novog Buga potražite ovdje, svi su tekstovi dostupni pretplatnicima online, dok se tiskano izdanje može od danas kupiti i na kioscima.

UPS-ove CyberPower VP1000EILCD i VP1200ELCD, namijenjene za stolna računala, testirao je i detaljno opisao Mario Baksa, Str. 38