Gdje studirati informatiku u Hrvatskoj 2023/24? - Kako postati developer i doći do posla iz snova?

Informatička tehnologija interdisciplinarno je povezana sa svim područjima znanosti te predstavlja jedno od najvažnijih i najperspektivnijih gospodarskih područja današnjice. U tom području sve više nedostaje vrhunski obrazovanih stručnjaka, osposobljenih za savladavanje najsloženijih računalnih i informatičkih tehnologija. Stoga je logičan zaključak da će porasti potražnja za informatičkim obrazovanjem, a slijedom toga, i ponuda studijskih programa u području informatike.

Tema koju upravo čitate priprema se svake godine. Iako na prvi pogled nema značajnijih promjena u tome koje obrazovne institucije djeluju na području Hrvatske i koje studijske programe nude, ipak nije tako. Poput ostalih tržišta, i tržište obrazovanja vrlo je dinamično. Postojeće institucije često osmišljavaju nove programe za kojima postoji potražnja, ili, pak, gase postojeće, koji su im se pokazali neprofitabilnima. Ipak, valja pogledati dublje u ponudu – doći ćete do zaključka kako hrvatski fakulteti i učilišta konstantno unapređuju svoje postojeće studijske programe tako da osmišljavaju nove, moderne kolegije te tako prate tržište i ono što poslodavci žele. Prije nekoliko godina niste mogli niti zamisliti da će među studijskim programima postojati, primjerice, blockchain, umjetna inteligencija, IoT, razvoj računalnih igara, automobilsko inženjerstvo, razvoj mobilnih aplikacija, i sl. Danas su takvi informatički smjerovi na hrvatskim fakultetima sasvim uobičajeni.

Posljednje tri godine bile su vrlo kaotične i u pogledu pandemije, koja je organizacije prisilila na rad na daljinu. Rezultat svega je to da danas na raspolaganju imate velik broj informatičkih studija koji potpuno ili djelomično funkcionira upravo online. Fakulteti tako smanjuju troškove, a s druge strane, studentima nude određenu fleksibilnost, posebno ako žele studirati uz rad. Ipak, treba uzeti u obzir da se za uspješnu karijeru studiranje ne bi trebalo svesti samo na odrađivanje nastavnih zadataka. Proaktivnost, poduzetnost i stručna praksa poželjne su osobine koje će i poslodavci, a naročito brzorastuće developerske kompanije, itekako znati cijeniti.

Preko .debuga do prvog kontakta

.debug je dvodnevna najveća developerska konferencija, koja će se četvrti put održati ove godine u lipnju. Ideja .debuga je pružiti developerskim kompanijama priliku da se predstave, podijele svoje znanje, ali i dođu u izravan kontakt sa studentima koji u njima vide potencijalne buduće poslodavce. Cijena ulaznice za .debug posebno je prilagođena i pristupačna studentima, koje potičemo da svakako dođu, upoznaju predstavnike 50-ak najboljih developerskih kompanija u Hrvatskoj, poslušaju predavanja stručnjaka u svojim područjima i ostvare dragocjene kontakte za budućnost.

Iskustva iz developerskih kompanija

Razgovarali smo s nekolicinom partnera .debuga, koje smo zamolili da nam prenesu svoja iskustva u zapošljavanju mladih developera i studenata, ali i iskustva njihovih mladih zaposlenika koji su još nedavno bili u potrazi za poslom i početkom svoje karijere. Pa pročitajte što su nam rekli.

Često zapošljavamo studente

Tena Šimek, HR Project Manager, Span

U Spanu se možemo pohvaliti velikim brojem studenata u našim redovima, i vrlo nam je drago kad nas studenti prepoznaju kao poslodavca kod kojeg bi htjeli započeti svoj profesionalni razvoj. Imamo različite programe stručnih praksi koje prilagođavamo tržištu rada i vlastitim potrebama, pa nam puno mladih IT-jevaca dođe upravo preko njih. Nerijetko nam se dogodi da ti studenti u Spanu dočekaju i vlastitu diplomu, a potom odluče ostati s nama, što nam je posebno drago.

Kad je riječ o samom profilu koji tražimo – ključni su volja i želja za učenjem, motivacija, ambicija, znatiželja, hrabrost kojom bi se mogli uhvatiti ukoštac s izazovima i uskočiti u praksu iz relativno poznatog terena koji imaju na fakultetima. IT je dinamično područje koje se vrlo brzo razvija, pa studenti trebaju biti spremni i na to, ne biti skloni stagnaciji i bivanju u zoni komfora.

***

Preko Span Academy programa do zaposlenja

Marta Pranjić, Service Desk Operator, Span

Na TVZ-u sam završila Informatički dizajn, ali htjela sam i dalje nadograđivati svoje znanje. Znala sam da želim raditi u dinamičnijem području, u kojem se mogu nastaviti razvijati, učiti i pratiti razvoj novih tehnologija. Tako sam odlučila upisati CCNA tečaj na Algebri i upustila se u nešto što mi je bilo potpuno nepoznato.

Tamo sam u šest mjeseci naučila kako konfigurirati, nadzirati rad računalnog sustava i mreže, troubleshootati i dijagnosticirati jednostavne probleme u radu mrežnog sustava. Nakon završetka počela sam i aktivno tražiti posao, ali mučio me problem koji muči veliku većinu mladih – tražili su iskustvo, koje nisam imala. Znala sam da trebam steći praktično iskustvo i naletjela sam na Span Academy program stručne prakse. U ta dva mjeseca, koliko je praksa trajala, učila sam od ljudi koji su u Spanu već godinama. Vidjela sam čime se sve u Spanu mogu baviti i u kojim sve tehnologijama mogu graditi karijeru – i odlučila ostati.

Trenutačno radim u Service desku, gdje imam zaista odličnu ekipu. Posao je sam za sebe vrlo dinamičan, odgovoran, ponekad i stresan. Super je što nakon svakog riješenog zadatka naučiš nešto novo i budeš ponosan na to što uopće imaš priliku raditi na takvim tehnologijama i učiti od starijih kolega. Span je super jer nudi i besplatna certificiranja, poticajnu i prijateljsku atmosferu, rad s vrhunskim stručnjacima i velikim kompanijama.

***

Oduševila me timska kultura

Filip Janđel, Android Developer, Endava

Tijekom studija na zagrebačkom FER-u, imao sam priliku proučavati mnoge relevantne tehnologije te raditi na raznim projektima, poput izrade jednostavnijih videoigara i složenih modela umjetne inteligencije. Na posljednjoj godini diplomskog studija, odlučio sam se na Android praksu u Endavi (tadašnji FIVE), gdje me oduševila timska kultura i gdje sam upoznao zabavne, pametne i predane ljude. Sada radim u struci koja me ispunjava i izaziva svakodnevno. Zahvalan sam svojem fakultetu i na svim prilikama koje su mi se pružile tijekom studija. Preporučio bih računarstvo kao odličan smjer studija i IT industriju kao izvrsno mjesto za rad.

***

Preko prakse do trenutačne pozicije

Laura Abramović, Android Developer, Endava

Trenutačno studiram računalno inženjerstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Tijekom studija imala sam priliku raditi na raznim projektima, koji su mi omogućili primjenu naučenog na primjerima iz stvarnog svijeta. Većina tih projekata bili su individualni zadaci, ali nekolicina su bili grupni projekti, na kojima se uglavnom radilo tijekom cijelog semestra, poput izrade web i mobilnih aplikacija, te poslužitelja za njih. Do trenutačnog mjesta Android Developera došla sam nakon stručne prakse, na koju sam se prijavila preko programa stručnih praksi FER-a, koji studentima daje priliku da se preko fakulteta povežu s poslodavcima i steknu radno iskustvo. Tijekom prakse učila sam uz vlastitog mentora, te sam imala prilike raditi na pravim projektima. Nakon prakse, nastavila sam raditi kao student i tako usavršavati svoje znanje i programerske vještine. Preporučila bih studiranje na FER-u svima koje zanima programiranje, jer pruža mnogo praktičnog znanja i prilika za zaposlenje.

***

Pružamo priliku mladima

Marina Deljac, Talent Acquisiton Specialist, Sofascore

Trudimo se talente prepoznati već dok su na fakultetu, pa tako četvrtu godinu zaredom održavamo Sofascore Academy. Akademija je primarno osmišljena za studente tehničkih fakulteta, koji žele svoje znanje upotpuniti primjerima iz prakse, a za one najbolje imamo i mjesto u Sofascoreu, u obliku rada preko studentskog ugovora.

Budući da smo usmjereni na rast i razvoj samog produkta, a tako i organizacije, izuzetno nam je važno imati kvalitetan tim. Zato i pružamo priliku mladima, osiguravamo im mentorsku podršku, prepoznajemo njihove potencijale i ulažemo u njihov razvoj. Vrlo često studenti nakon završenog fakulteta ostaju raditi u Sofascoreu za stalno.

***

Prvo korisnik aplikacije, a zatim developer na njoj

Petar Ćorluka, Frontend Developer, Sofascore

Studirao sam računarstvo na FER-u. Nakon preddiplomskog studija kao student se zapošljavam u manjoj agenciji, gdje radim kao frontend developer godinu i sedam mjeseci. Tijekom tog razdoblja radio sam na manjim projektima i stekao svoja prva iskustva u industriji, no vrlo brzo shvatio sam da želim sudjelovati u velikim projektima, prema mogućnosti, u tvrtki koja razvija svoj proizvod, gdje kvaliteta proizvoda ne pada zbog kvantitete i čvrstih rokova isporuke.

Budući da sam i sâm dugogodišnji korisnik istoimene aplikacije, Sofascore je bio očiti izbor za mene. Nakon motivacijskog pisma, nekoliko mailova, razgovora i testiranja, pridružujem se njihovom frontend teamu, gdje šest mjeseci razvijam i održavam web-aplikaciju te paralelno s time privodim diplomski studij kraju. Nakon završetka studija, sa Sofascoreom potpisujem svoj prvi ugovor o radu, gdje radim i danas. Prijelaz sa studentskog na ugovor u radu, bio je bezbolan. Moji nadređeni te kolegice iz računovodstva vodili su me kroz proces korak po korak te me tako ujedno i educirali o svim faktorima koji će se za mene promijeniti kada se proces završi. Sam opis posla i odgovornosti koje sam imao, gotovo da se nisu promijenili, pa je bilo kakav dodatni onboarding proces bio nepotreban. Budući da se studenti u Sofascoreu generalno tretiraju gotovo jednako kao i svi ostali zaposlenici, cijeli proces činio se kao sama formalnost.