Sve o korištenju Starlinka u Hrvatskoj i primjeni novog Zakona o kibernetičkoj sigurnosti

Spajanje na Internet preko Starlinka, znači satelitskom vezom, u Hrvatskoj je dostupno već par godina. Napokon smo i mi došli do opreme koju je potrebno imati za korištenje Starlinka (može se i kod nas kupiti u redovnoj maloprodaji), pa smo tako imali priliku sve isprobati u praksi. Veselo se tog zadatka prihvatio Davor Šuštić (više puta je opisivao kako živi u prelijepom Hrvatskom Zagorju, ali s problematičnom konekcijom prema Internetu), prošao je sve korake koji čekaju novopečenog korisnika, od montaže pa do upotrebe. Potom je mjesec dana proveo u društvu sa Starlinkom, koristio ga svakodnevno i na koncu napisao opširnu recenziju s mnogo detalja, što će zasigurno biti vrlo zanimljivo štivo svima onima koji su zainteresirani za satelitski Internet. Primjerice, meni je bila posebno zanimljiva informacija da se pri montaži Starlinka, dok još budući korisnik nije aktivirao svoj račun, dobije sat vremena besplatnog pristupa Internetu. Doista je to sitnica, ali nekome tko je možda na području bez ikakva signala, to može biti od krucijalnog značaja da bi uspješno obavio setupiranje do kraja, tražeći online odgovor na problem koji ne može samostalno riješiti.

Središnja tema ovomjesečnog Buga je kibernetička sigurnost, ili malo preciznije – provedba novog Zakona o kibernetičkoj sigurnosti koji je donesen prošle godine, a početkom ove počinje njegova primjena. Vrlo aktualna tematika kojom se, htjeli-ne htjeli, moraju pozabaviti svi kritični i važni državni i gospodarski "subjekti" (pravna terminologija koju teško usvajam, ali autor je koristi kako ne bi svaki put iznova morao pisati dvoredno pojašnjenje o kome se sve radi), sve prema direktivi EU NIS2. Ima tu mnogo posla za informatičare i specijalizirane tvrtke, pa se dio teme broja bavi objašnjenjem kako treba organizirati provođenje direktive (angažmanom vlastitih stručnjaka ili ugovaranjem vanjske usluge), a i školovanjem, odnosno certifikatima koje trebaju imati osobe koje se odluče specijalizirati za sigurnosnu problematiku.

Kada je već tema broja iz sfere sigurnosti, Matija Gračanin odlučio je za ovaj broj prirediti kratki vodič kroz podešavanje Windowsa 11 za maksimalnu sigurnost na korisničkoj razini. To je tematika kojoj bismo se svi trebali pozornije posvetiti.

Među brojnim hardverskim recenzijama izdvojio bih: Fractal Design Era 2, PC kućište koje je svojim elegantnim dizajnom privlačilo pozornost svih onih koji su prolazili kroz Bug Lab (dok je bilo ne testnom stolu); Kingston Fury Renegade DDR5 CUDIMM 48 GB, radna memorija opremljena upraviteljem takta i visokom nazivnom brzinom; Corsair K70 Pro TKL, tipkovnica sa sve popularnijim magnetskim prekidačima; Asus ROG Rapture GT-BE19000, Wi-Fi router vrlo blizak modelu GT-BE98, ali s pristupačnijom cijenom; Roborock Qrevo Curv, ponajbolji robotski čistač podova nove generacije, i za kraj još Reolink Atlas PT Ultra, videonadzor opremljen vrlo velikom baterijom za rad na lokacijama bez naponskog priključka.

I sada bih trebao reći: ako volite aviosimulacije, razveselit će vas to što je Drago priredio recenziju najnovije inačice kultnog serijala: Microsoft Flight Simulator 2024, ali, nažalost – ništa vas neće razveseliti, Dragin tekst je "masakr motornom pilom". Krajnje je razočaran MSFS-om u novom izdanju, i nije se ni najmanje suzdržavao to napisati u naslovu, podnaslovu, tekstu puno puta, i još malo naglasiti u dodatnim okvirima, i zaključno infoboxu. Za hejtere bit će to poslastica.

Nešto veseliji je naš izbor "Bugove igre godine", koji ustvari već nekoliko godina (otkako su HR_The_Butcher, HR_Danny i Mateja odlučili raditi neki pošteni posao, a ne pisati za novine) priprema Grdi samostalno. Jest da mu je glavni izbor konzolaški platformer Astro Bot, na što bismo se nekada okretali u grobu, ali kako na vrijeme nismo umrli, moramo se pomiriti s "novim normalnim", jer isti je naslov proglašen igrom godine i u prestižnom izboru "The Game Awards 2024", pa očito Grdi zna što je dobro...