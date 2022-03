Moglo je to bolje

Malo je reći da me sport ne zanima. Upitate li me na dan važne utakmice hoću ju li gledati, velika je vjerojatnost da ću vam odgovoriti s "Koju utakmicu?", ili nečim još iritantnijim, poput "Koji je to sport?". Ipak, čak me i takvog, sportski sasvim nesenzibiliziranog, oduvijek zanimala Formula 1. U jednom razdoblju života, tamo negdje pretkraj ere Ayrtona Senne, strastveno sam pratio svaku utrku, uključujući i one koje su se vozile u ranim jutarnjim satima. Tata je također bio fan, pa sam na račun toga imao dozvolu za buđenje u bijesnu uru. Formulu 1 nastavio sam pratiti i tijekom godina vladavine Michaela Schumachera. Njegovo višegodišnje suparništvo s Damonom Hillom i Mikom Häkkinenom, i uzbuđenja koja su iz toga proizašla, pamtit ću dok sam živ.