Samsung najavio UFS 5.0 memoriju

Masovna proizvodnja UFS-a 5.0 trebala bi započeti u četvrtom kvartalu ove godine, a u mobitelima će se pojaviti tijekom 2027.

Samsung je najavio razvoj nove generacije memorijskog standarda UFS 5.0, za koji tvrdi da donosi do dvostruko veće performanse u odnosu na aktualni UFS 4.1.

Prema navodima tvrtke, UFS 5.0 temelji se na najnovijoj JEDEC-ovoj specifikaciji za ugrađene sustave pohrane podataka te omogućuje sekvencijalne brzine čitanja do 10,8 GB/s i zapisivanja do 9,8 GB/s.

Tvrtka navodi kako bi veće brzine trebale smanjiti latenciju i poboljšati odziv aplikacija koje koriste velike jezične modele (LLM), odnosno AI funkcije koje se izvršavaju izravno na uređaju bez oslanjanja na cloud infrastrukturu.

Osim povećanja performansi, Samsung tvrdi da je UFS 5.0 više od 40 posto energetski učinkovitiji od UFS-a 4.1. Novi memorijski paket pritom zauzima i 16,7 posto manje prostora, što proizvođačima ostavlja više mjesta za druge komponente ili baterije većeg kapaciteta.

Masovna proizvodnja UFS-a 5.0 trebala bi započeti u četvrtom kvartalu ove godine, a nova memorija bit će dostupna u kapacitetima do 1 TB. Očekuje se da će se prvi uređaji s ovom tehnologijom na tržištu pojaviti tijekom sljedeće godine.