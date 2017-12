Ima još nade za Shoutem

Dogodile su se neke promjene - Apple ovih dana korigira terms of service, pa tako ipak postoji mogućnost da Shoutem i dalje funkcionira

Nedavno je na webu Mreže objavljen razgovor s Viktorom Marohnićem o poznatoj aplikaciji Shoutem, koja je samo-uslužna platforma za izradu drugih aplikacija. Povod su bile Appleove smjernice za izradu aplikacija namijenjenih za njihov App Store, prema kojima se onemogućuje objava svih aplikacija koje su izrađene putem neke od komercijalnih usluga izrade sam-svoj-majstor aplikacija.

Iako je djelovalo kao da je to gotova priča, ipak se ovih dana događaju neke promjene, pa smo se tim povodm opet čuli s Viktorom Marohnićem, koji nam je objasnio što se događa:

- Izgleda da je u međuvremenu Apple shvatio kako su napravili grešku i sad ispravljaju terms of service. Mi to tumačimo tako da će one platforme koje omogućavaju veći nivo customizacije ipak moći i dalje submitati aplikacije u App Store.

Uglavnom ovo je dobra vijest za nas jer je Shoutem V5 dizajniran upravo za ovakve klijente koji traže malo veći nivo customizacije. To i dalje vjerojatno znači da naš self-service business neće rasti, ali otvara se prilika za ući u high end market. Više o tome kako je to prošlo moći ću vam reći nakon par mjeseci, dok vidimo kakvi su nam poslovni rezultati s tom novom strategijom, zaključio je Marohnić.