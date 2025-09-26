Arrow - maksimalno pojednostavljena aplikacija za elegantnu navigaciju

Aplikacija koje se specijaliziraju za navigaciju ima mnogo i u toj kategoriji vlada prilično žestoka konkurencija. Ova se aplikacija pokušava nametnuti prilično drukčijim pristupom navigaciji i apsolutnim minimalizmom koji se u praksi može pokazati – dovoljno učinkovitim…

Matija Gračanin petak, 26. rujna 2025. u 06:18
OSNOVNI PODACI
Naziv Arrow
Namjena Asketska aplikacija za jednostavnu navigaciju
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

Arrow je aplikacija za navigaciju kod koje se naglašava apsolutni minimalizam kako bi se omogućilo snalaženje u prostoru bez distrakcija, a to znači da će se umjesto klasičnog prikaza mape, samo prikazivati strelica koja uvijek pokazuje smjer u kojem se samo treba nastaviti kretati.

Sve što treba učiniti jest unijeti željenu destinaciju (bilo upisivanjem koordinata ili adrese), a zatim se uputiti pješice i prepustiti se vodstvu strelice koja pokazuje relativni smjer prema cilju, slično kao što se to može vidjeti u brojnim popularnim računalnim igrama kojima je autor, ove stvarno asketske i jednostavne aplikacije, očito bio inspiriran.

Sama aplikacija ne nudi dodatne ili posebno napredne mogućnosti, a u postavkama je moguće samo naznačiti želi li se udaljenost od cilja prikazati u kilometrima ili miljama. Doduše, odredišta je moguće snimiti pa kasnije lakše pokretati navigaciju i to je, manje ili više, sve što Arrow zapravo nudi.

Sama aplikacija ne prati korisnike, ne pohranjuje lokaciju i nikamo ne šalje podatke, no u suštini svoj posao odrađuje onako kako bi se od nje i očekivalo. Dakle, oni koji traže drukčiju aplikaciju za navigaciju koja će voditi od polazišne do odredišne točke bez prikaza mape ili dodatnih navigacijskih opcija,  Arrow se čini dovoljno zanimljivim da ga se iskuša.



Kupi