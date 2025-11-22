Huawei će predstaviti mobitel koji će izdržati i do 2 tjedna bez punjenja

Zahvaljujući ekstremnom načinu štednje energije, mobiteli iz Huaweijeve nadolazeće serije Mate 80 moći će izdržati i do 2 tjedna bez punjenja

Huawei se priprema za predstavljanje nove serije mobitela, Mate 80, koje je zakazano za 25. studenog u Kini. Kako se predstavljanje približava, tako izlazi sve više informacija o mobitelima, a prema najnovijoj objavi kineske tvrtke, otkriveno je da će imati ekstremni način štednje energije.

Prema videu koji je Huawei objavio na kineskom Weibou, vidljivo je da će se takav način štednje energije zvati Outdoor mode te da će omogućiti korisnicima da im se baterija protegne i do 14 dana s jednim punjenjem, što je poprilično impresivno.

Kako bi se to uspjelo postići, iz Huaweija kažu da će korisnici moći pristupiti samo osnovnim funkcijama mobitela koje su optimizirane za korištenje mobitela u zahtjevnijim uvjetima bez struje, primjerice, tijekom višednevnog planinarenja.

Huawei još nije potvrdio hoće li serija Mate 80 stići u Europu. Povijesno gledano, to nije nemoguće, ali zbog slabije prodaje tvrtkinih mobitela izvan Kine, postoji realna šansa da Mate 80 ostane kineska ekskluziva.