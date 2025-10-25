Qualcomm predstavio Snapdragon 6s Gen 4 za mobitele srednjeg ranga

Iako još nije službeno potvrđeno, novi Snapdragon 6s Gen 4 vjerojatno će se najprije naći u jeftinijim mobitelima kineskih proizvođača

SPECIFIKACIJE Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (SM6435-AA) Proizvodni proces Samsung 4nm Jezgre za performanse 4 x Kryo 2.4 GHz Jezgre za učinkovitost 4 × Kryo 1.8 GHz GPU Adreno GPU RAM LPDDR5 pri 3.200 MHz Pohrana UFS 3.1 Povezivost Qualcomm 5G Modem-RF System, brzine preuzimanja do 2.9 Gbps; podrška za 5G mmWave, sub-6 GHz, LTE CBRS, DSS, NSA/SA mode Prikaz FHD+ do 144 Hz

Qualcomm je predstavio svoj najnoviji SoC za mobitele srednjeg ranga, Snapdragon 6s Gen 4, koji donosi značajna poboljšanja u odnosu na prethodni model, Snapdragon 6s Gen 3. To ne uključuje samo poboljšane performanse CPU-a i GPU-a, već i podršku za Full HD+ zaslone od 144 Hz, mmWave i sub-6GHz 5G te Wi-Fi 6E povezivost.

Snapdragon 6s Gen 4 proizveden je na Samsungovom 4-nanometarskom proizvodnom procesu i nudi do 36 posto brži CPU te 59 posto snažniji GPU u usporedbi s prethodnikom. U srcu samog SoC-a nalazi se Kryo CPU s četiri jezgre visokih performansi koje rade na taktu do 2,4 GHz te četiri štedljive jezgre na 1,8 GHz.

GPU podržava HDR gaming, kao i tehnologije OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP i Vulkan 1.1, a uključuje i značajke iz Qualcommovog paketa Snapdragon Elite Gaming poput Variable Rate Shadinga (VRS) i Game Quick Toucha, čime se, prema tvrdnjama Qualcomma, dodatno poboljšava fluidnost i odziv u igrama.

Nadalje, SoC podržava do 12 GB LPDDR5X RAM-a pri 3.200 MHz i UFS 3.1 pohranu. Što se tiče kamera, opremljen je Qualcomovim Spectra ISP-om koji podržava senzore do 200 MP te snimanje u 2K rezoluciji pri 30 FPS-a. Od ostalih značajki, tu su i Snapdragon Sound, Bluetooth 5.4 te podrška za Quick Charge 4+ brzo punjenje.