Qualcomm radi na dva nova 3-nanometarska SoC-a

Iako se očekuje Qualcommovo predstavljanje 2-nanometarskih SoC-ova, čini se da još uvijek rade na 3-nanometarskim modelima

Iako se posljednjih mjeseci najviše govori o Qualcommovim nadolazećim 2-nanometarskim SoC-ova, čini se da tvrtka paralelno razvija i novu generaciju 3-nanometarskih modela. Prema informacijama koje je na kineskom Weibou objavio poznati leaker Digital Chat Station, Qualcomm u planu ima još dva SoC-a iz Snapdragon 8 serije.

Riječ je o modelima Snapdragon 8 Elite Gen 5XX i Snapdragon 8 Gen 5 Pro, koji bi, prema navodima leakera, trebali imati internu oznaku SM8850Q, odnosno oznaku SM8845 Pro.

Za sada nije poznato po čemu će se Snapdragon 8 Elite Gen 5XX razlikovati od postojećeg Snapdragona 8 Elitea Gen 5. Kod drugog SoC-a, Snapdragona 8 Gen 5 Pro, može se zaključiti da će imati više performanse od standardnog modela, a nije isključeno ni da će u konačnici biti predstavljen pod nazivom Snapdragon 8 Gen 6.

S obzirom na to da je Snapdragon 8 Elite Gen 5 predstavljen prošlog rujna tijekom Snapdragon Summita, očekuje se da će Qualcomm i ove godine nove SoC-ove službeno predstaviti u približno istom terminu.