Samsung Galaxy A17 tanji je i ljepši od svog prethodnika, ali i ponešto skuplji

Samsung Galaxy A17 donosi veliki 6,7-inčni zaslon, Exynos 1330, mogućnost proširenja memorije microSD karticom i 50-megapikselnu glavnu kameru s OIS-om

Bug.hr srijeda, 3. rujna 2025. u 09:23
SPECIFIKACIJE
Ekran 6,7” Super AMOLED (2.400 × 1.080, 20:9, ~393 PPI), 90 Hz, Gorilla Glass Victus
Čip Samsung Exynos 1330 (5 nm, 8 jezgri)
RAM / Memorija 4 GB / 128 GB ili 8 GB / 256 GB + microSD
Stražnje kamere 50 MP (glavna, OIS) + 5 MP ultraširoka + 2 MP makro
Prednja kamera 13 MP
Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi / Bluetooth 5.3 / NFC
Baterija 5.000 mAh (neizmjenjiva) / 25 W žično punjenje
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa ~167 x 78 x 7,5 mm / 192 g
Operacijski sustav Android 15 (One UI 7), 6 OS nadogradnji + 6 godina sigurnosnih zakrpa
Datum predstavljanja 14. kolovoza 2025.

Samsung u svojoj Galaxy A seriji pametnih telefona nudi dosta modela za svaki budžet, a novi Galaxy A17 pripada nešto nižem rangu ispod popularnih A2x, A3x i A5x modela i cilja korisnike koji za povoljnu cijenu žele solidno zaokružen uređaj za osnovne potrebe. Samsung inače nije imao službeno predstavljanje za ovaj model, a naši su ga trgovci počeli dobivati početkom ovog mjeseca.

Iako se radi o jeftinijem modelu u cijeloj seriji, Galaxy A17 i dalje ima veliki 6,7-inčni Super AMOLED zaslon Full HD+ rezolucije te nešto manje frekvencije osvježavanja od 90 Hz. Zaslon je od ogrebotina i udaraca zaštićen Corningovim Gorilla Glass Victusom te ima izrez u obliku kapljice za prednju kameru ili ti ga „waterdrop notch“. Svjetlina zaslona doseže do skromnih 1.100 nita.

Mobitel pogoni Samsungov Exynos 1330, SoC napravljen na 5-nanometarskom procesu koji nudi dovoljno snage za svakodnevne zadatke poput surfanja, korištenja društvenih mreža i gledanja sadržaja, dok će u igrama zahtjevnijim od casual naslova ipak pokazati svoja ograničenja. U slučaju s Galaxyjem A17 dolazi u konfiguraciji od 4 GB RAM-a i 128 GB interne memorije ili 8 GB RAM-a i 256 GB prostora za pohranu.

Straga se nalazi glavna kamera od 50 MP s OIS-om, uz ultraširoku od 5 MP i makro kameru od 2 MP. Zahvaljujući solidnoj glavnoj kameri, Galaxy A17 pružat će dobre fotografije po danu, s dovoljno detalja i preciznim bojama, što je i uobičajeno za Galaxy A seriju. OIS će pak pomoći i kod noćne fotografije, pa bi slike u slabijem svjetlu trebale biti manje mutne i s boljom ekspozicijom, iako će se pri vrlo tamnim scenama vidjeti šum i ograničenja senzora.

Što se tiče baterije, kapacitet joj je 5.000 mAh i podržava 25-vatno žično punjenje. Uz slabiji SoC koji je relativno energetski učinkovit, baterija će izdržati jedan do dva dana korištenja bez ikakvih poteškoća. Od ostalih značajki, spomenimo IP54 certifikat otpornosti na prašinu i prskanje vodom te mogućnost proširenja pohrane putem microSD utora. Ne zaboravimo i dugu softversku podršku od čak 6 godina. 

Preporučena maloprodajna cijena za početnu verziju je 230 eura, dok je inačica s više RAM-a i memorije 310 eura, što je za par desetaka eura skuplje od modela A16.



