Samsung i dalje u marketinškom ratu s Appleom

Apple je prošle godine proslavio deset godina od pojave prvog iPhonea. Kako je poznato, tim povodom je predstavljen i iPhone X koji je stigao s povećim urezom u zaslonu, tj. s notchem.

Samsung nije gubio niti trena već je osmislio reklamu "Growing Up" u kojoj se izruguje tom novom dodatku koji do sada još uvijek nije zaživio na Samsungovim mobitelima. No, to ne znači da u nekom trenutku na tržište neće stići pokoji „A, J, S ili Note“ model koji će također imati urezani zaslon.

Sjetimo se kako se Samsungov svojevremeno izrugivao iPhoneu i njegovim korisnicima nazivajući ih Wall Huggersima, da bi koju godinu kasnije i Samsungovi mobiteli izgubili mogućnost promjene baterije. No, kako stvari trenutno stoje – Samsungovi mobiteli za sada idu dalje bez notcha.

Kako bi poboljšao prodaju svojih mobitela iz serije Galaxy S, Samsung je napravio novu reklamu, "Moving On", u kojoj također ukazuje na iPhonove probleme, koje novi Galaxyji S9 nemaju. Samsung se bazirao na probleme oko sporosti iPhonea, zbog čega njegova korisnica kasni na let, odustaje od gledanja TV programa, sjeda u krivi Uber jer zbog sporosti nije vidjela da to nije njezin te na kraju pokisla k'o miš odlazi u Apple store kako bi joj riješili navedene probleme. Između leta i Ubera i vlastita joj majka dodatno sjeda na muku postavljanjem pitanja je li nabavila novi mobitel (Did you upgrade from that iPhone 6 yet?).

U Apple storeu joj neimenovani zaposlenik preporuča da isključi značajku Performance Manager, ali ju ujedno napominje kako bi kasnije moglo doći do iznenadnog gašenja uređaja, na što vlasnica iPhonea s tugom u glasu izgovara „battery throttling“.

U jednom trenutku Samsung se ponovno suptilno izruguje notchu. Naime, vlasnica iPhonea po izlasku iz trgovine susreće ljubitelja iPhonea X iz prve reklame, koji ponovno ima istu frizuru, ali je ovog puta u pratnji svog nasljednika s također frizurom ala notch. Idući kadar pokazuje kako buduća vlasnica Galaxyja S9 bez kišobrana (opet) odlazi niz ulicu, najvjerojatnije do prve Samsungove trgovine jer već u idućem kadru s veselim smiješkom na licu odgovara majci na pitanje s početka reklame da se u međuvremenu nadogradila - Got that upgrade! uz dodatak tri emoticona munje.

No, ova reklama bi mogla biti i Samsungov pucanj u vlastitu nogu. Naime, na početku reklame jasno stoji napomena kako je u reklami korišten iPhone 6 s iOS-om 11.2.6. te kako na tržištu postoje i noviji iPhonei. Zbog toga bi dio gledatelja mogao shvatiti kako Galaxy S9 iz 2018. godine može uspješno konkurirati samo iPhoneu iz 2014. godine. Što dakako nije slučaj.